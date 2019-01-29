«Кубок освобождения»

27 января, в Читальном Зале Центральной районной библиотеки, состоялся межрайонный шахматный блицтурнир, посвящённый 76-й годовщине освобождения Нового Оскола от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

В соревновании приняло участие 20 шахматистов из г.Валуйки, пгт.Волоконовка, г.Бирюч, г.Старый Оскол, г.Новый Оскол.

Играли по Швейцарской системе в 9 туров с контролем времени 10 минут до конца партии каждому участнику.

В результате, набрав 7 очков из 9 возможных первое место занял Сергей Герасименко (г.Новый Оскол). На втором месте, имея на пол очка меньше, расположился Александр Фетисов (г.Бирюч). Замкнул тройку призёров с шестью очками Михаил Подкопаев (г.Старый Оскол).

Участники, занявшие первые три места награждены дипломами и медалями от Управления физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Новооскольского городского округа. Победителю соревнования вручили Кубок.

С.Гончарук – главный судья соревнования