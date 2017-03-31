В Белгороде, после ремонта, состоялось открытие областного шахматного клуба, переданного в ведение ГБУ "Центр адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области".

К данному мероприятию было решено провести турнир среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Организаторами турнира стали: Межрегиональный межотраслевой профессиональный союз «Правда», ГБУ "Центр адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области", Белгородское региональное отделение Всероссийского общества слепых, БРОО «Шахматная федерация». Первый турнир на Кубок межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда» по шахматам среди инвалидов по зрению прошел в очень хорошей и дружеской атмосфере. Организаторы постарались сделать его не только спортивным, но и культурным. Прекрасная выставка детских рисунков на шахматную тематику, Кубки – достижение Белгородских спортсменов в региональных и Всероссийских соревнованиях, старые книги и афиши. Почетный председатель федерации шахмат г.Белгорода Владимир Павлович Зацепин предоставил часть своей уникальной коллекции шахмат! В перерывах между игрой участники и гости могли выпить кофе или чай, в прикуску со сладостями.

Не смотря на определенную специфику турнира, некоторые участники были полностью слепыми и играли на специальных шахматах и часах, судейская бригада из студентов НИУ «БелГУ». под руководством международного арбитра Александра Иванова, отработала четко и слажено.

Борьба на турнире была упорная, к финишу соревнований с одинаковым результатом пришли два участника, они и заняли первые места, но каждый в своей номинации. Среди женщин Эльвира Науман (г.Старый Оскол), среди мужчин Евгений Юшинов (г.Белгород) 2 места у Александра Кошелева (Чернянский район) и Екатерины Вороновой (г.Белгород); на третьем месте Николай Огородов (г.Белгород) и Ольга Облезгова (Валуйский район).

В командном зачете 1 место у г.Белгорода, 2 место поделили две команды, но дополнительные показатели оказались лучше у команда г.Ст.Оскола, на 3 месте команда г.Валуйкого района.

Победители и призеры были награждены кубками, медалями, денежными призы от ММПС «Правда». Все участники турнира получили грамоты ГБУ "Центр адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области" за участие и сладкие призы от ММПС «Правда».

На закрытии соревнований директор адаптивного центра Елена Стрижакова поблагодарила председателя ММПС «Правда» Сергея Ивановича Фуглаева за помощь в ремонте клуба и прекрасный праздник для всех участников соревнований. В заключительном слове Сергей Фуглаев заверил, что и дальше будет продолжать оказывать содействие "Центру адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области" при проведении подобных мероприятий, а данный турнир станет традиционным.

Дарья Войкина, заместитель директора ГБУ "Центр адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области"