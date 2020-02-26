Кубок главы администрации Алексеевского городского округа по быстрым шахматам – 2020

28 команд, 112 участников и два дня упорной и бескомпромиссной борьбы за трофей, таким выдался традиционный командный межобластной турнир по быстрым шахматам «Кубок главы администрации Алексеевского городского округа – 2020 г.», состоявшийся 22-23 февраля. Защищать честь своих городов и районов съехались шахматисты из Белгородской и Воронежской области.

С приветственными и поздравительными словами в адрес участников соревнований выступила начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа Ю. В. Лозовая. В знак благодарности администрации округа за регулярную поддержку шахмат с ответным стихотворением выступил любитель древней игры и поэзии Степанченко Виктор Андреевич. После оглашения главным судьей регламента и старта турнира улыбки и аплодисменты в шахматном клубе сменились на серьезные лица, погруженные в умственную работу.

Нет, конечно, в перерывах между игровыми турами дружественная атмосфера появлялась вновь, когда шахматисты обсуждали перипетии сыгранных партий, но как только начинался следующий тур, в игровом зале вновь наступала полная тишина, порой казалось, тише чем в библиотеке.

Каких-то голливудских сценариев прошедший кубок не принес. Среди взрослых команд что в первый, что во второй день, лидировали три команды: «Борисоглебск», «Старый Оскол-1» и «Алексеевка-1», и по сути места распределялись в их очном противостоянии. Борисоглебские шахматисты (Скворцов Андрей, Щербашин Виктор, Суров Сергей и Щербашин Роман) справились с поставленной задачей лучше остальных. По ходу турнира они всего лишь дважды сыграли вничью (со старооскольцами и воронежцами), а в остальных встречах одержали победы и, набрав 16 очков, заняли первое место. На 1 очко от них отстали вышеупомянутые команды, но дополнительный показатель (общенабранные очки) был в пользу алексеевцев (Драницын Василий, Макаренко Александр, Пенкин Виталий и Бабкин Николай), которые и оказались на втором итоговом месте, «бронза» досталась старооскольским шахматистам (Трофимец Евгений, Филиппов Иван, Наконечный Игнат, Полухин Виталий). Еще одна алексеевская команда остановилась в шаге от пьедестала, став четвертыми.

В детском турнире в группе лидеров также были три команды, две из Белгорода, одна из Алексеевки. Алексеевцы встретились с обеими командами из областного центра сразу в первый игровой день. Победив в обоих матчах и сыграв в 5 туре вничью с шебекинцами, ребята больше не теряли очков и уверенно финишировали первыми, оставив трофей на алексеевской земле. В состав обладателей кубка вошли: Ельникова Милена, Ковалев Никита, Першин Кирилл и Макаренко Елизавета. Матч между собой в 7 туре белгородцы завершили вничью, однако команда «Белгород – 2» (Шалапутов Андрей, Колисниченко Владислав, Воронин Лев, Тичак Ксения) по ходу турнира уступила еще и «Шебекино», тем самым потеряв шансы на второе место, в итоге завоевав «бронзовые» медали, «серебро» в активе коллектива «Белгород – 1» (Синцарев Михаил, Селиванов Арсений, Селиванов Нестор и Сизоненко Яна).

Помимо командных призов определялись и лучшие результаты в личном зачете.

Среди ветеранов (1 доска): Федоренко Василий (Воронеж), Скворцов Андрей (Борисоглебск), Драницын Василий (Алексеевка).

2 доска: Щербашин Виктор (Борисоглебск), Макаренко Александр (Алексеевка), Барсуков Дмитрий (Ровеньки).

3 доска: Наконечный Игнат (Ст. Оскол), Суров Сергей (Борисоглебск), Пенкин Виталий (Алексеевка).

4 доска: Щербашин Роман (Борисоглебск), Полухин Виталий (Ст. Оскол) и Першин Сергей (Алексеевка)

Среди детей отличились:

1 доска: Синцарев Михаил (Белгород), Ельникова Милена (Алексеевка), Емельянов Максим (Губкин).

2 доска: Спиридонов Артем (Шебекино), Ковалев Никита (Алексеевка), Сильченко Глеб (Острогожск).

3 доска: Сапрыкин Николай (Ст. Оскол), Иваницкий Владислав (Ровеньки), Дручинин Семен (Ст. Оскол).

4 доска: Макаренко Елизавета (Алексеевка), Нестерова Мария (Белгород), Тичак Ксения (Белгород).

От лица участников турнира со словами благодарности выступил представитель команды г. Борисоглебск Суров Сергей. Он отметил хорошие условия проживания, великолепный шахматный клуб и высокую организацию соревнований. Борисоглебские спортсмены были в Алексеевке впервые, но теперь пообещали приезжать чаще, подчеркнув, что ни разу не пожалели, что им пришлось преодолеть расстояние более 300 км.