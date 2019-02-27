23-24 февраля в городе Алексеевка, на базе городского шахматного клуба имени Б.В.Синёва, прошёл традиционный, межобластной, командный турнир по быстрым шахматам «Кубок главы администрации Алексеевского городского округа».

В соревновании приняло участие 8 взрослых команд из Воронежской и Белгородской области. Каждая команда состояла из четырёх человек: один ветеран (возраст старше 60 лет) и три участника среднего возраста (не младше 16 лет). Играли по круговой системе с контролем времени 25 минут до конца партии каждому участнику.

Набрав 12 командных очков первое место уверено заняла команда г.Алексеевка-2 (В.Драницын, А.Макаренко, В.Пенкин, А.Зверяченко). На одно очко отстала команда г.Старый Оскол (Е.Трофимец, И.Наконечный, И.Филиппов, В.Тихонов). Замкнула тройку призёров команда г.Алексеевка-1 (П.Погосян, П.Собина, А.Мартиросян, С.Першин).

Лучшими по доскам были: 1 доска – В.Малыгин (Острогожск), 5,5 очков из 7, 2 доска – А.Макаренко (Алексеевка-2), 7! очков, 3 доска – А.Мартиросян (Алексеевка-1), 5,5 очков, 4 доска – В.Тихонов (Старый Оскол), 5,5 очков.

В рамках Кубка был проведён командный турнир среди общеобразовательных учреждений. Возраст участников – 2005 год рождения и моложе. Состав команды: 3 мальчика, одна девочка + представитель команды. 15 детских команд включились в борьбу за главный трофей состязания. Играли по Швейцарской системе в семь туров. Контроль времени 30 минут до конца партии каждому участнику.

Две команды пришли к финишу набрав по 11 командных очков. Лучшие дополнительные показатели вывели на первое место команду г.Губкин (Максим Емельянов, Артём Журавлёв, Дмитрий Терещенко, Валерия Чурикова, тренер Валерий Филатов). На второй строчке расположилась команда г.Алексеевка-6 (Александр Демьяненко, Владимир Марченко, Артём Попов, Лилия Войленко, тренер Александр Бандурин). Команда г.Алексеевка-1 (Никита Ковалёв, Роман Жиляков, Тимофей Кузнецов, Елизавета Макаренко, тренер Светлана Жукова) набрала, как и команда г.Шебекино,10 командных очков, но лучший коэффициент Бухгольца вывел алексеевцев на третье место.

Лучшие результаты по доскам показали: 1 доска – Артём Спиридонов (Шебекино, тренер Фёдор Тарасов), 6,5 очков из 7 возможных, 2 доска – Максим Емельянов (Губкин, тренер Валерий Филатов) 6,5 очков, 3 доска – Дмитрий Терещенко (Губкин, тренер Валерий Филатов) 6 очков, 4 доска – Елизавета Макаренко (Алексеевка-1, тренер Светлана Жукова) 6,5 очков.

Команды-победительницы награждены кубками. Команды, занявшие первые три места награждены грамотами. Участники команд награждены грамотами, медалями и денежными призами. Участники команд, занявшие на своих досках первые три места также награждены денежными призами.