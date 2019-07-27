Крымские каникулы

Вот уже на протяжении 10 лет лидер белгородских шахматистов международный гроссмейстер Иванов А.А. организует в разных городах Крыма летние шахматные турниры, в которых принимают участие как школьники, так и взрослые.

Шахматисты ДЮСШ №4 г. Белгорода участвуют в них уже пятый год. В этом году среди 20 белгородцев, прибывших в г. Судак было и 6 представителей ДЮСШ №4 г. Белгорода: тренер и 5 участников. Состав участников: Бутко Анна,(8 кл. СОШ39 , и двое лидеров гимназии №2 -Безухов Александр и Синцарев Михаил, а также двое дошкольников - брат и сестра Сотниковы, воспиттанники детского сада №60.

Наиболее успешно выступил Синцарев. В середине мая он участвовал в очень трудном Всероссийском турнире в г.Анапа, где набрал 5,5 очков из 11 возможных. Кавказкая тренировка очень помогла в Крыму. Сначала он занял 1 место в Этапе Кубка России, проходившем в Алуште, затем приехал в Судак. Здесь он решил сыграть в турнире взрослых. Если в классических шахматах Миша оказался в середине таблицы, то в блицах он сыграл очень успешно, заняв 2 место и у взрослых и у школьников.

Неплохо выступил и Безухов Александр. В июне месяце он занял 2 место из 45 участников в турнире школьников центра России "Славянские корни", проходившем в г.Орле. А в июле успешно дебютировал в Судаке, где занял 3 место в турнире взрослых.

В женском турнире Бутко Анна стала третьей в классике.

Кроме моря и шахмат была в Судаке и культурная программа: походы, экскурсии, посещение музеев. В первый выходной -поездка в поселок Коктыбель, которая состояла из и4-х часового штурма горы Карадаг, затем спуск и возвращение морем сквозь необыкновенное творение природы - "Золотые ворота"- небольшое пространство, расположенное в скале, вдали от гор. При прохождении "золотых ворот" действовали по инструкции: загадывали желание и бросали монетку в море.

Во второй выходной- поездка в "новый свет"-родину российского шампанского. В третий выходной- знакомство с самым красивым городом Крыма- Ялтой.

Море, горы, солнце, воздух, экскурсии... Все остались очень довольными поездкой. Большое спасибо вдохновителю и организатору "крымских каникул" - Александру Александровичу Иванову.

Волошкин В.И., тренер МБУДО ДЮСШ №4.