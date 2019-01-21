Крещенский шахматный турнир в клубе «Мыслитель»

19 января в клубе «Мыслитель» в областной научной универсальной библиотеке прошел шахматный турнир, посвященный празднованию Крещения Господня.

Соревнования состоялись по благословению настоятеля Смоленского собора протеиерея Павла Вейногольда. В турнирах приняли участие шахматисты всех возрастных категорий: от дошколят, до ветеранов. Многие шахматисты пришли на турнир сразу же после праздничной службы в храме. Перед игрой, по традиции состоялся небольшой концерт, в котором выступали участники соревнований. На этот раз в концерте добавились номера воспитанников Воскресной школы Смоленского собора. Шахматисты клуба подхватили праздничный настрой и зазвучали песни, читались стихи о празднике Крещения Господня.

Затем председатель клуба «Мыслитель», Зацепин Владимир Павлович, объявил начало игры. На этот раз более 50 человек играли в трех турнирах (среди детей, женщин и мужчин).

В детском турнире приняли участие 24 шахматиста, Играли по швейцарской системе в 5 туров. Итоги турнира:

Среди мальчиков 1 место -Белов Евгений, 2 место - Ширяев Никита, 3-4 места поделили дошкольники Селиванов Нестор и Чернов Илья.

Среди девочек победила Сизоненко Яна, 2 место у Дугановой Евгении, 3-4 места Тронько Василиса и Новикова Елизавета.

Победители турнира среди женщин: Малинина Клавдия, Колесникова Ольга, Скрипникова Вера. В мужском турнире призерами стали Сергиенко Иван, Шалопутов Андрей, Березовец Анатолий и Мартынов Вячеслав.

Среди воспитанников Воскресной школы за лучшие результаты были отмечены: Белов Евгений, Литвинов Иван,Васицкий Егор, Васицкая Алика, Гребцова Елизавета и Нерубенко Анна.

Грамоты Смоленского собора призерам вручил почетный председатель федерации шахмата, член общественной палаты Белгородской области Зацепин Владимир Павлович.