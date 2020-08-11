В городе Новый Оскол на открытой площадке возле Дома Дерябина состялись шахматно-шашечные баталии, которые были посвящены Международному Дню светофора.

Перед началом соревнования к ребятам «прилетел» Карсон. Он предложил юшым любителям интеллектуальных игр принять участие в игровой программе «Красный, жёлтый, зелёный». Программа состояла из игр и загадок о првилах дорожного движения. Ребята изучали дорожные знаки, играли с Карсоном в подвижные игры, отгадывали загадки. После игровой программы Карсон угостил всех присутствующих конфетами на палочке «ЧупаЧупс» и пригласил на турниры по русским шашкам и шахматам.

В турнире по русским шашкам первое место занял Данил Рыков (ОГБОУ «Новооскольская СОШ с УИОП»). Второе место заняла Анна Масленникова (МБОУ «СОШ №3»), которая проиграла всего одну партию победителю соревнования. Мария Дмитриева (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой») заняла третье место.

В турнире по шахматам до 10 лет победителем стала Анастасия Мальцева (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»). На втором месте – Александра Богатырёва (МБОУ «СОШ №3»), на третьем – Ксения Скибина (МБДОУ «Детский сад №9»).

В турнире по шахматам среди детей старше 10 лет места распределились следующим образом: 1 место – Ирина Лейбина (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»), 2 место – Сергей Катернюк (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»), 3 место – Данил Грунин (ОГБОУ «Новооскольская СОШ с УИОП»).

Победители и призёры награждены грамотами отдела культурно-досуговой деятельности ЦКР «Оскол» Новооскольского городского округа и сладкими призами.

С.Гончарук – главный судья соревнования