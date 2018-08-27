Красногвардейскому району 90 лет!

Город Бирюч на шахматной карте Белгородской области более 10 лет отмечался традиционным январским турниром в честь освобождения Красногвардейского района от немецко-фашистских захватчиков. Но за последние несколько лет стало хорошей традицией собираться на гостеприимной красногвардейской земле еще и в конце лета, когда Красногвардейский район отмечает свой ежегодный праздник рождения. Так было и на этот раз, тем более, что и дата подобралась подходящая – району исполнилось 90 лет!На этот раз в шахматном турнире приняли участие два десятка любителей этой древней и мудрой игры. К хозяевам в гости пожаловали шахматисты из г.Алексеевки и Алексеевского района, городов Валуйки, Новый Оскол и Шебекино.Семь туров швейцарской системы прошли во вдохновенной борьбе и определили призеров турнира. Победителем, с результатом 6 очков из 7 стал Сергей Фетисов (г.Бирюч), второе и третье место соответственно заняли Николай Драницин (г.Алексеевка) и Николай Денисов (г.Калуга – с.Малобыково).Победитель и призеры отмечены грамотами и призами управления по физической культуре и спорта администрации Красногвардейского района. Так же призами отмечены лучшие среди местных шахматистов. Ими стали Александр Фетисов (г.Бирюч), Валерий Кудря (с.Засосна) и Александр Якименко (с.Ливенка). Последний кстати, отметил недавно свой 77 летний юбилей и на зависть молодым шахматистам сохраняет свежесть и остроту ума, подкрепленную многолетним опытом игрока. Стоить отметить профессионализм при проведении мероприятия главного судьи соревнований Владимира Петькова, грамотно и тактично проведшего турнир. Город Бирюч на шахматной карте Белгородской области более 10 лет отмечался традиционным январским турниром в честь освобождения Красногвардейского района от немецко-фашистских захватчиков. Но за последние несколько лет стало хорошей традицией собираться на гостеприимной красногвардейской земле еще и в конце лета, когда Красногвардейский район отмечает свой ежегодный праздник рождения. Так было и на этот раз, тем более, что и дата подобралась подходящая – району исполнилось 90 лет!На этот раз в шахматном турнире приняли участие два десятка любителей этой древней и мудрой игры. К хозяевам в гости пожаловали шахматисты из г.Алексеевки и Алексеевского района, городов Валуйки, Новый Оскол и Шебекино.Семь туров швейцарской системы прошли во вдохновенной борьбе и определили призеров турнира. Победителем, с результатом 6 очков из 7 стал Сергей Фетисов (г.Бирюч), второе и третье место соответственно заняли Николай Драницин (г.Алексеевка) и Николай Денисов (г.Калуга – с.Малобыково).Победитель и призеры отмечены грамотами и призами управления по физической культуре и спорта администрации Красногвардейского района. Так же призами отмечены лучшие среди местных шахматистов. Ими стали Александр Фетисов (г.Бирюч), Валерий Кудря (с.Засосна) и Александр Якименко (с.Ливенка). Последний кстати, отметил недавно свой 77 летний юбилей и на зависть молодым шахматистам сохраняет свежесть и остроту ума, подкрепленную многолетним опытом игрока. Стоить отметить профессионализм при проведении мероприятия главного судьи соревнований Владимира Петькова, грамотно и тактично проведшего турнир.