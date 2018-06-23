«Команды летних лагерей играют в шахматы»

20 июня в Читальном Зале Центральной районной библиотеки города Новый Оскол в рамках областного проекта "Шахматы в школу"прошли командные соревнования по шахматам среди лагерей с дневным пребыванием детей общеобразовательных учреждений.

Всоставе каждой команды играли три мальчика и две девочки. Можно было заявить до двух запасных игроков.

Выиграв все матчи первое место уверенно заняла команда лагеря с дневным пребыванием детей «Радуга» МБОУ "СОШ №3". За эту команду играли: Александр Дик, Кирилл Потапов, Илья Кравченко, Сергей Гончаров, Алина Богатченко, Алина Притулина.

Вторую строчку в турнирной таблице заняла команда лагеря с дневным пребыванием детей «Ералаш» МБОУ "СОШ №1 с УИОП им. Княжны Ольги Николаевны Романовой", которая была на турнире самой молодой. Честь этой команды защищали: Сергей Катернюк, Максим Григорьев, Александр Кузнецов, Алексей Рыжаков, Дарья Булавина, АнастасияЧувакина.

Замкнула тройку призёров команда лагеря с дневным пребыванием детей "Ромашка" МБОУ "СОШ №4". Состав команды: Никита Шаталов, Алексей Скрынников, Никита Соин, Анастасия Брицына, Яна Задорожная, Кристина Матрёнина.

Управление физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации муниципального района «Новооскольский район» наградило команды, занявшие первое, второе и третье местодипломами соответствующих степеней.

С. Гончарук – главный судья соревнования