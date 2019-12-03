Командное первенство Валуйского городского округа по шахматам среди территориальных администраций.

Опубликовано вт, 03/12/2019 - 09:46 пользователем Маслова Ирина

              30 ноября  в 10 часов в  шахматном клубе  состоялся командный  турнир среди территориальных администраций. Состав команды: 2 человека в возрасте от 16 лет и старше в  независимости от пола.  

       Основная цель соревнований: популяризация шахмат среди населения и пропаганда шахмат, как здорового образа жизни к интеллектуальному развитию личности.

        В соревновании приняли участие  одиннадцать команд. Турнир проходил по круговой системе и по правилам ФИДЕ. Контроль времени 10 минут на партию каждому участнику.  

         Основная  борьба развернулась между представителями Двулученской,   Уразовской и Тимоновской территориальных администраций. Победа в личной встрече  позволила  уразовцам повторить прошлогодний успех.  Они набрали 19 очков из 20  и стали победителями. За  команду выступали опытные любители Владимир Бугаков и Александр Твердохлебов. 17 очков, вновь позволили команде Двулученской территориальной администрации в составе ветерана шахмат  Станислава Гайдарова и Игоря  Гольцева закрепиться на втором месте. На очко меньше у команды Тимоновской  территориальной  администрации в составе Сергея Кузнецова и Григория Волкова. Четвертыми,  как и в прошлом году, к финишу пришли шелаевские шахматисты Виктор Федосеев и Юрий Елисеев, набравшие 13,5 очков. По завершении турнира командам-призерам были вручены грамоты от управления  физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа.

                                                              Р. Нуруллин, судья соревнований.

                                                              (02 декабря 2019 года).

                                                               

Категория: 
Турниры