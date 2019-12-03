Командное первенство Валуйского городского округа по шахматам среди территориальных администраций.

30 ноября в 10 часов в шахматном клубе состоялся командный турнир среди территориальных администраций. Состав команды: 2 человека в возрасте от 16 лет и старше в независимости от пола.

Основная цель соревнований: популяризация шахмат среди населения и пропаганда шахмат, как здорового образа жизни к интеллектуальному развитию личности.

В соревновании приняли участие одиннадцать команд. Турнир проходил по круговой системе и по правилам ФИДЕ. Контроль времени 10 минут на партию каждому участнику.

Основная борьба развернулась между представителями Двулученской, Уразовской и Тимоновской территориальных администраций. Победа в личной встрече позволила уразовцам повторить прошлогодний успех. Они набрали 19 очков из 20 и стали победителями. За команду выступали опытные любители Владимир Бугаков и Александр Твердохлебов. 17 очков, вновь позволили команде Двулученской территориальной администрации в составе ветерана шахмат Станислава Гайдарова и Игоря Гольцева закрепиться на втором месте. На очко меньше у команды Тимоновской территориальной администрации в составе Сергея Кузнецова и Григория Волкова. Четвертыми, как и в прошлом году, к финишу пришли шелаевские шахматисты Виктор Федосеев и Юрий Елисеев, набравшие 13,5 очков. По завершении турнира командам-призерам были вручены грамоты от управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа.

Р. Нуруллин, судья соревнований.

(02 декабря 2019 года).