Командное первенство по шахматам среди школ, гимназий, лицеев г. Белгорода на призы клуба «Белая ладья» 2020г.

17-21 февраля в городе Белгороде прошли командные соревнования среди образовательных учреждений на призы клуба "Белая ладья". Полуфиналы проходили традиционно на двух базах - СОШ №31 (Западный округ) и Центр образования №1 (Восточный округ).

В каждом полуфинале приняли участие по 16 команд. В составе команды -4 мальчика и 1 девочка, возраст ребят 2006 и моложе.

Играли по швейцарской системе в 5 туров. По итогам отборочных соревнований в финал попали по две команды от округа, а команды, занявшие третьи места играли между собой матч за выход в финал. Команда МАО"Центра образования №1", занявшая в прошлом году 1 место - в финал допускалась без предварительного отбора.

В упорной борьбе Западного округа в финал попали команды СОШ №50 и "Центр образования №15". Команда гимназии №3 заняла 3 место, опередив всего лишь на пол-очка команду Лицея №10.

В Восточном округе 1 место в полуфинале заняла команда «Центр образования №1 (2)», на втором месте гимназия №2, а в стыковом матче участвовала команда Лицея №9, которая вышла в финал, обыграв гимназию №3.

В финале в «Центре образования №1»играли 6 команд по круговой системе.

1 место, набрав 17 из 20 возможных, заняла команда МАО «Центр образования №1» (тренеры Окунь Л.Н. и Окунь О.Л.) В составе команды играли: Воржевитин Д.,Ельникова М., Зенков М. ,Голикова А.

2 место у МБОУ«Гимназия №2» (тренер Волошкин В.И.). За команду сражались Синцарев М Селиванов А.Селиванов Н.Петровская О. Ребята набрали 14,5 очков.

На 3 месте команда МАО «Центр образования №1»(2) тренеры Окунь Л.Н. и Окунь О.Л. В команде играли: Прожняков В. Смирнов Н. Смирнов Г. Смирнова С. В их активе 12.5 очков.

4 место у команды- МБОУ СОШ№50 Часовской С. Кулиев Ю. Мизев С.Деркач С.

5 место у МБОУ «Лицей №9» (тренер Семенова И.В.) Вдовенко В.Сыроватский С. Сорокин ИМатрашилова Е.

6 место заняла команда МБОУ «Центр Образования № 15» Ламзин Н.Краснонос В Аушев Т Шулика.

Торжественное награждение состоялось 21 февраля. Призы победителям вручали старший методист МБУ НМИЦ Ивукина Ирина Владимировна, директор МАО «Центр образования №1» Гребенников Юрий Борисович и главный судья (ССВК )соревнований Окунь Леонид Наумович

Областные соревнования на призы «Белая ладья» состоятся в марте.