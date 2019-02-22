Командное первенство г. Белгорода по шахматам среди образовательных учреждений "Белая ладья"

18-19 февраля прошли отборочные соревнования школьных команд "Белая ладья". Западный округ играл на базе шахматного клуба МБУДО ДЮСШ №4 г.Белгорода, команды Восточного округа играли в Центре образования №1.

Всего в отборчных соревнованиях приняли участие 40 школьных команд. В составах команд традиционно 3 мальчика и 1 девочка, возраст участников в этом году - 2005 г.р. и моложе.

Призерами Западного округа стали команды: 1 место - МБОУ СОШ №50, 2 место - команда МБОУ СОШ №47, третье место - лицей №10.

Призерами Восточного округа стали команды: 1 место - Гимназия №2, 2 место- Лицей №9 и 3 место- "Шуховский лицей".

В финале без отбора играет команда Центра образования №1, -многократный победитель городских и областных соревнований, участник Российских сорневнований.

Итоги финальных состязаний мы скоро узнаем, в эти минуты в "Центре образования №1 "проходят заключительные матчи. А на весенних каникулах планируется областное первенство школьных команд традиционных соревнований "Белая ладья".