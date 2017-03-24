Командное первенство Белгорода по шахматам на призы клуба «Белая ладья».

20-23 марта в шахматном клубе МБОУ ДЮСШ №4 прошли финальные соревнования среди команд школ, лицеев, гимназий и интернатов по шахматам на призы клуба "Белая ладья".

В финале играли 6 команд: команды, вышедшие из полуфиналов Восточного (МБОУ "Гимназия№2", МБОУ "Лицей №9) и Западного (МБОУ "Лицей №32", МБОУ "СОШ №50) округов; команда, победившая в стыковом матче среди тетьих мест (МБОУ "СОШ №11") и победители прошлогоднего первенства -МАОУ "Центр образования №1".

Соревнования проходили по круговой системе с записью и с контролем 75 минут каждому участнику до конца партии.

В итоге шахматных сражений, без поражений (всего две ничьи, 19 из 20!), победу в первенстве заваевал МАОУ "Центр образования №1". Команду представляли: Дятлов Олег, Жариков Дмитрий, Волошкин Даниил, Рядинская Мария. Тренеры команды Окунь Л.Н. и Окунь О.Л. Представитель команды Некипелов Е. Ю.

На втором месте команда Гимназии №2, набравшая 16, 5 очков. В команде играли: Безухов Александр, Синцарев Михаил, Чистикова Полина и Петровская Ольга. Тренер команды Волошкин В.И.

Третье место занял Лицей №9: Бережной Александр, Андрущенко Антон, Василенко Екатерина, Ващенко Дарья. В активе ребят 10, 5 очков. Тренер команды Семенова И.В.

Четвертое место заняла команда СОШ №11: Петров Эрнест, Горяшин Алексей, Марков Никита и Савина Любовь. Представитель команды Терлецкий Е.А.

На пятом месте Лицей №32: Махов Александр, Сивцев Илья, Борисевич Дмитрий, Чеботарева Вера. Представитель команды Рудаков Е.А.

Шестое место заняла команда СОШ №50: Костин Владислав, Часовской Сергей, Головня Никита, Данилейко Екатерина. Представитель команды Зобов Я.Е.

Победителям вручен Кубок (статуэтка). Все команды награждены дипломами соответствующих степеней за призовые места в полуфиналах и финале. Кубок и дипломы предоставило управление по физической культуре и спорту администрации г.Белгорода.

Команды, занявшие 1 и 2 места уже на следующей неделе будут сражаться в областном первенстве за право выступить на Российских соревнованиях.