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Команда НИУ «БелГУ» победитель областной Универсиады по шахматам

В Центре развития интеллектуальных видов спорта НИУ «БелГУ» прошли соревнования по шахматам в зачет областной Универсиады. На старт вышли команды пяти вузов областного центра, основная борьба за первое место как всегда развернулась между командами НИУ «БелГУ» и БГТУ им. В.Г.Шухова. Выиграв первые два матча у БелГАУ 4: 0 и БУКЭП 3,5 : 0,5 в третьем туре наша команда отдыхала., а вот команда БГТУ неожиданно сыграла в ничью 2 : 2 с команде БелГАУ. К личной встрече команды подошли с разницей в два очка, поэтому команду БГТУ устраивала только победа с счетом 3 : 1. Они первыми одержали победу на третьей доске, на второй доске была зафиксирована ничья , но большего им добиться не удалось, лидеры команды НИУ «БелГУ» Алексей Васильев и Лейла Зль Хаммудани одержали победы, итоговый счет матча 2,5 на 1,5 в пользу хозяев. В последней игре одержав победу со счетом 4 : 0 над командой БелЮИ МВД России, команда НИУ «БелГУ» стала победителем соревнований. На втором месте команда БГТУ им. В.Г.Шухова , на третьем БелГАУ им. В.Я.Горина

За команду победителей выступали: Алексея Васильев (аспирант института инженерных и цифровых технологий); Владимир Базаров (студент института инженерных и цифровых технологий); Григорий Кобзев (студент Института фармации, химии и биологии ); Лейла Эль Хаммудани (студентка института инженерных и цифровых технологий)) и Анастасия Шалопутова (студентка Института экономики и управления). Тренер команды - директор ЦРИВС Александр Иванов.

Соб.кор. ЦРИВС