Команда НИУ «БелГУ» победитель областной Универсиады по шахматам

Опубликовано вт, 19/03/2019 - 08:54 пользователем Маслова Ирина

                                                                Поздравляем!

 Команда НИУ «БелГУ» победитель областной  Универсиады по шахматам

    В Центре развития интеллектуальных видов спорта НИУ «БелГУ» прошли соревнования по шахматам в зачет областной Универсиады.  На старт вышли команды пяти вузов областного центра, основная борьба  за первое место  как всегда развернулась между командами НИУ «БелГУ» и БГТУ им. В.Г.Шухова. Выиграв первые два матча  у БелГАУ 4: 0 и БУКЭП 3,5 : 0,5  в третьем туре наша команда отдыхала., а вот  команда БГТУ  неожиданно сыграла в ничью 2  : 2 с команде БелГАУ. К личной встрече команды подошли с разницей в два очка, поэтому команду  БГТУ  устраивала только победа с счетом 3 : 1.   Они первыми одержали победу на третьей доске, на второй доске  была зафиксирована ничья , но большего им добиться не удалось, лидеры команды  НИУ «БелГУ» Алексей Васильев и Лейла Зль Хаммудани  одержали победы, итоговый счет матча 2,5 на 1,5  в пользу хозяев. В последней игре  одержав победу со счетом 4 : 0 над командой БелЮИ МВД России, команда НИУ «БелГУ» стала победителем соревнований. На втором месте команда  БГТУ им. В.Г.Шухова , на третьем БелГАУ им. В.Я.Горина

За команду победителей выступали: Алексея Васильев (аспирант института  инженерных и  цифровых технологий); Владимир Базаров (студент  института  инженерных и  цифровых технологий);  Григорий Кобзев (студент  Института фармации, химии и биологии ); Лейла Эль Хаммудани (студентка  института  инженерных и  цифровых технологий)) и Анастасия Шалопутова (студентка   Института экономики и управления).    Тренер команды  - директор ЦРИВС Александр Иванов

                                                                                       

                                                                                    Соб.кор. ЦРИВС

Категория: 
Турниры
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