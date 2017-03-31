Команда НИУ «БелГУ» победитель областной Универсиады по шахматам

В Белгородском государственном сельскохозяйственном университете им. В.Я.Горина прошли соревнования по шахматам в зачет областной Универсиады. На старт вышли команды пяти вузов областного центра, основная борьба за первое место развернулась между командами НИУ «БелГУ» и БГТУ им. В.Г.Шухова. В первой игре с командой хозяев мы неожиданно потеряли очко на женской доке, выиграв матч со счетом 3:1, наши конкуренты в первом туре не играли. Во второй игре мы уверено выиграли 4:0 у БУКЭиП, а команда БГТУ не запланировано потеряла пол очка с Юристами. В третье игре мы встретились в очном поединке с конкурентами, основная задача была не только не проиграть матч, но и не проиграть партию на первых досках, т.к. при дополнительных показателях это могло быть очень важно. Уступив на 4 доске, мы победили на второй, на 1 и 3 доске партии завершились вничью, что для нас было очень важно, т.к. два года подряд мы на этих досках проигрывали. В четвертом туре БГТУ встречался с хозяевами, и нам нужно было, чтобы они потеряли пол очка. Прогрессирующая с каждым годом команда БелГАУ дала настоящий бой, лишь немного везения им не хватило, чтобы сыграть матч в ничью, уступив со счетом 1:3. Наши ребята уверенно обыграли команду БелЮИ со счетом 4: 0 и стали победителями турнира. На втором месте команда БГТУ им. В.Г.Шухова , на третьем БелГАУ им. В.Я.Горина

За команду победителей выступали: Иван Климов(студент факультета физической культуры Педагогического института); Алексей Васильев (аспирант института инженерных технологий и естественных наук); Владимир Базаров (студент института инженерных технологий и естественных наук); Арина Ярызько (студентка Юридического института) и запасные участники: Дарья Андреева (студентка факультет математики и естественнонаучного образования, Педагогического института) и Анастасия Шалопутова (студентка Института экономики).

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Александр Иванов (Директор ЦРИВС)