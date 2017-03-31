Команда НИУ «БелГУ» победитель областной Универсиады по шахматам

Опубликовано пт, 31/03/2017 - 22:02 пользователем Маслова Ирина

 Команда НИУ «БелГУ» победитель областной  Универсиады по шахматам

    В Белгородском государственном сельскохозяйственном университете им. В.Я.Горина  прошли соревнования по шахматам в зачет областной Универсиады.  На старт вышли команды пяти вузов областного центра, основная борьба  за первое место  развернулась между командами НИУ «БелГУ» и БГТУ им. В.Г.Шухова. В первой игре с командой  хозяев  мы неожиданно потеряли очко на женской доке, выиграв матч со счетом 3:1, наши конкуренты в первом туре не играли. Во второй игре мы уверено выиграли  4:0 у БУКЭиП, а команда БГТУ  не запланировано потеряла пол очка с  Юристами. В третье игре мы встретились  в очном поединке  с конкурентами, основная задача была не только не проиграть матч, но и не проиграть партию на первых досках, т.к. при дополнительных показателях  это могло быть очень важно.  Уступив на 4 доске, мы победили на второй,  на 1 и 3 доске партии завершились  вничью, что для нас было очень важно, т.к. два года подряд мы на этих досках проигрывали. В четвертом туре  БГТУ встречался с хозяевами, и нам нужно было, чтобы они потеряли пол очка.  Прогрессирующая с каждым годом команда БелГАУ дала настоящий бой, лишь немного везения им не хватило, чтобы сыграть матч в ничью, уступив со счетом 1:3. Наши ребята уверенно обыграли команду БелЮИ со счетом 4: 0 и стали победителями турнира.  На втором месте команда  БГТУ им. В.Г.Шухова , на третьем БелГАУ им. В.Я.Горина

За команду победителей выступали: Иван Климов(студент   факультета физической культуры Педагогического института); Алексей Васильев (аспирант института  инженерных технологий и естественных наук); Владимир Базаров (студент  института  инженерных технологий и естественных наук);  Арина Ярызько (студентка   Юридического института) и запасные участники: Дарья Андреева (студентка  факультет математики и естественнонаучного образования, Педагогического института) и Анастасия Шалопутова (студентка   Института экономики).     

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                                                                                    Александр Иванов (Директор ЦРИВС)

Категория: 
Турниры
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