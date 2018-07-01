Команда на перспективу. Подводим итоги турнира «Белая ладья»

С 1 по 9 июня в Дагомысе прошли 49-е финальные Всероссийские соревнования по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций. Белгородскую область представляла команда Центра образования № 1.

Начиная с 2015 года, финал турнира «Белая ладья» носит статус международного. Помимо школьников из Армении, Белоруссии, Греции, Израиля, Индии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Молдавии, Монголии, Румынии, Словакии и Эстонии, в финале «Белой ладьи» впервые сыграли команды из Германии, Кении, Сербии, Туркменистана, Франции, Чехии и Швеции. Всего в этом году в соревновании приняли участие 99 команд из 79 регионов России и 20 стран мира.

Белгородскую область представляла команда Центра образования № 1 г. Белгорода, за которую играли Олег Дятлов, Даниил Волошкин, Дмитрий Воржевитин и Милена Ельникова.

Средний рейтинг белгородских шахматистов, расположил команду на 61-ой стартовой позиции. Положение во второй половине таблицы при почти 100 участниках означало, что большую часть игр ребятам придётся бороться с превосходящими их по рейтингу командами.

В такой ситуации очень важно справиться со своими страхами и волнениями и достойно провести стартовые партии. Наши ребята перевыполнили задачу и уже в первом туре со счётом 2,5 на 1,5 очка обыграли одних из рейтинг-фаворитов турнира – команду из Казахстана. Победа вселила уверенность в ребят, предопределив боевой настрой на следующие партии.

К седьмому туру юные белгородцы одержали шесть побед (были также обыграны более опытные команды из Якутии, Дагестана, Ярославля, Тюмени и Румынии) и вышли на 8-ое место, вплотную приблизившись к лидирующей тройке.

К сожалению, недостаток опыта игры с сильными шахматистами сказался на длинной дистанции, и в заключительных двух турах команда потерпела два болезненных поражения. Они отбросили команду на 32-ое место.

Тем не менее, не хочется двумя обидными поражениями перечёркивать на самом деле успешное выступление наших ребят, что также доказывают и цифры. Команда почти вдвое улучшила свою стартовую позицию, прибавив на четверых 280 пунктов рейтинга! Учитывая, что средний возраст нашей команды 11 лет, а максимально допустимый на турнире – 14 лет, то можно с уверенностью сказать, что в Центре образования № 1 г. Белгорода растёт яркая и очень перспективная команда!

В этом году особенно стоит отметить неофициальную часть соревнований. Организаторы на славу постарались, чтобы 10 дней в Дагомысе стали для них по-настоящему незабываемыми.

За шахматную программу отвечали известные гроссмейстеры: трехкратный олимпийский чемпион Александр Морозевич разбирал с ребятами партии и делился секретами шахматной стратегии; трехкратный чемпион мира по композиции Олег Перваков показывал самые сложные и интересные этюды, чемпион Европы Евгений Наер и вовсе дал сеанс одновременной игры. Капитан белгородской команды Олег Дятлов показал достойную игру в партии с именитым соперником.

Кроме шахматной программы ребята участвовали в соревнованиях по футболу, интеллектуальных играх, викторинах. Купались в бассейне с морской водой, загорали и общались с ребятами из других регионов. В общем, что уж говорить – было весело :)

По возвращению домой, ребята еще долго делились яркими впечатлениями со своими родителями – поездка им очень понравилась. У них появился стимул еще лучше больше заниматься шахматами, чтобы снова оказаться на таком профессиональном шахматном празднике, как финал «Белой ладьи!