Команда Центра образования №1 стала лучшей на всероссийском шахматном онлайн-фестивале школьников

Даниил Волошкин стал победителем в личном зачёте до 12-14 лет

18 апреля на платформе ChessKing.com прошёл большой всероссийский шахматный онлайн-фестиваль среди школьников, посвященный 50-летию первой в истории шахматной партии «Космос-Земля». Организаторами турниров стали Госкорпорация «Роскосмос», Федерация шахмат России и московский Музей космонавтики. Всего в лично-командных соревнованиях в трёх возрастных группах (до 12 лет; 12-14 лет; 15-17 лет) приняли более 1000 спортсменов из 338 команд.

Белгородскую область представляли воспитанники шахматного клуба «Золотая пешка» Центра образования №1 г. Белгород. В каждом из трёх турниров подопечные Окуня Л.Н. и Окунь О.Л. вели упорную борьбу за призовые места. Удачнее всего получилось в зачёте до 12-14 лет, где белгородские школьники стали лучшими среди 84 команд, набрав 16,5 очков из 21 возможных. Забойщиком команды выступил 12-летний перворазрядник Даниил Волошкин, который выиграл все свои партии! Также стоит отметить его сокомандников – Алису Голикову, которая сражалась наравне с мальчиками и набрала 5 очков, и Дмитрия Воржевитина, Максима Зенкова (по 4,5 очка из 7).

В других возрастных группах белгородские школьники не заняли призовых мест, но итоговый результат можно считать достойным:

В турнире до 12 лет – 14 место из 42 команд (лучший результат у Никиты Смирнова – 5 очков; 22 место из 230 участников).

В турнире 15-17 лет – 15 место из 87 команд (лучший результат у Олега Дятлова – 5 очков; 36 место из 250 участников, его поддержал Дмитрий Жариков - 4,5 очка из 7).

Поздравляем наших спортсменов и их тренеров с очередным всероссийским успехом!