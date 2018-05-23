Клуб "Мыслитель" - нет предела человеческим возможностям.

Средний возраст членов клуба ветеранов «Мыслитель», руководителем которого является член Общественной палаты Владимир Зацепин, – более 75 лет. Но нет таких соревнований по шахматам и шашкам в Белгороде, где ветераны не приняли бы участие. Так, 12 мая, на «Матч – турнир поколений», посвященный Дню Победы, клуб выставил 2 команды, и одна из них – сборная команда инвалидов ГБУ «Центр адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области», укомплектованная в основном членами клуба – 10 мужчин и 3 женщины – в принципиальном поединке, выиграв у очень сильной команды школьников, сумела опередить их в борьбе за второе место. А 13 мая основная команда клуба тоже заняла второе место в аналогичном «Матч – турнире поколений», но уже по шашкам, опередив значительно младших по возрасту команды БГУ и школьников.

15 мая, в день рождения Российского Красного Креста руководитель Белгородского отделения Ушакова Нина Иосифовна пригласила членов клуба «Мыслитель» ознакомиться с работой вверенного ей учреждения, где рассказала о целях и задачах и о благородной миссии Красного Креста. А потом состоялся первый в истории России шахматный блиц-турнир, посвященный дню рождения Российского Красного Креста.

с 15 по 17 мая в областном шахматном клубе прошло первенство области по шахматам среди ветеранов, где члены клуба также приняли участие, и среди женщин очередную блестящую победу одержала зам. руководителя клуба, ветеран белгородских шахмат Рита Гавриленко.

19 мая, как обычно по субботам, члены клуба собрались в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке на очередную встречу. Этот день совпал с Днем пионерии. Ветераны долго вспоминали свои славные пионерские годы, а потом сыграли шахматный блиц-турнир, посвященный празднику их юности Дню пионерии.

Не верьте, что 75 лет или даже 80 – это глубокая старость. Своим примером, своими делами, своими успехами мы доказываем, что нет предела человеческих возможностей.