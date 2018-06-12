8 июня в компьютерном классе МБОУ «СОШ №2 с УИОП» г.Новый Оскол состоялись турниры по шахматам и русским шашкам в которых приняли участие отдыхающие летнего лагеря с дневным пребыванием «Классная компания».

Соревнование по шахматам среди мальчиков проходило по нокаут системе (с выбыванием). Играли с контролем времени 20 минут до конца партии с присуждением неоконченных партий.

В результате первое место уверенно занял Константин Бесхмельницын. На втором месте расположился Виктор Секретарёв. В партии за третье место победил Кирилл Куркин.

Среди девочек, которые играли по круговой системе, первое место заняла Арина Сухарева. На втором месте – Анастасия Синельникова, на третьем – Светлана Шерстюкова.

Турниры по русским шашкам проходили по круговой системе с контролем времени 5 минут до конца партии каждому участнику. Среди мальчиков победителем стал Максим Тарасов. Дмитрий Покроев занял вторе место, а Александр Былин – третье.

Среди девочек победила Елизавета Петрова. На втором месте – Анастасия Синельникова. Замкнула тройку призёров Анастасия Цыганова.

Победители и призёры награждены грамотами и сладкими призами.

С.Гончарук – главный судья соревнования