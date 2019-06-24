22 июня для детей первой смены лагеря дневного пребывания «Ромашка», который открыт на базе МБОУ «СОШ №4» города Новый Оскол был проведён турнир по русским шашкам «Каникулы, каникулы весёлая пора…».

В виду того, что было много желающих, главная судейская коллегия приняла решение соревнование провести по Олимпийской системе (с выбыванием).

В результате первое место уверенно заняла Софья Мельникова 8 «Б» класс. На втором месте ученица 1 «А» класса Анна Щекина. София Кусова 5 «А» класс замкнула тройку призёров.

Они награждены грамотами. Всех участников соревнования угостили конфетами.

С.Гончарук – главный судья соревнования