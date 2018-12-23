IV традиционный, открытый кубок ЗАО «АМКК» по быстрым шахматам

Шахматы уже на протяжении нескольких десятков лет стабильно являются одним из самых популярных видов спорта на территории Алексеевского городского округа, а декабрь у любителей древней игры Белгородской и Воронежской области отмечен красным цветом в их шахматном календаре.

Открытый кубок ЗАО «АМКК», который состоялся 15-16 декабря, в очередной раз собрал сильнейших шахматистов двух областей. Турнир, успешно существующий на протяжении 4 лет, всегда привлекал внимание любителей быстрых шахмат, но в текущем году был установлен рекорд по количеству участников. Восемьдесят человек, заполненный «под завязку» амбициозными спортсменами шахматный клуб, слезы поражений и радость побед, именно таким запомниться прошедший турнир. Турнир, в партиях которого стирались грани между фаворитами и аутсайдерами, где подрастающее поколение, не считалось с авторитетами и наносили поражения более маститым и титулованным соперникам.

Однако по итогам соревнований обошлось без сенсаций. Победителем турнира стал воронежский шахматист Костин Алексей, 2-3 места разделили Иванов Александр (г. Белгород) и Климентов Евгений (г. Воронеж). Лучший из алексеевцев Собина Павел вошел в призовую десятку, заняв итоговое 7 место.

Необходимо отметить, что призовых мест было более десяти. Организаторы сделали шахматистам своеобразный новогодний подарок, учредив и другие призовые номинации, где лучшие результаты показали:

- среди школьников – Безухов Александр, Синцарев Михаил, Акинин Илья и Сергиенко Иван;

- среди ветеранов – Ситников Сергей, Кудря Валерий, Ворохобин Виктор, Сумароков Иван, Хаванских Вячеслав;

- среди младших сеньоров – Подкопаев Михаил, Фетисов Сергей;

- среди женщин – Тинина Кристина, Макаренко Елизавета, Галкина Анна;

- среди алексеевских ветеранов – Стопичев Иван, Курбанов Кахрамон, Онищенко Иван, Драницын Василий, Погосян Петрос;

- среди алексеевских школьников – Демьяненко Александр, Першин Кирилл, Жиляков Роман;

- среди алексеевцев – Харченко Андрей, Мартиросян Арсен, Першин Сергей.

Не остались в стороне и сотрудники молочно-консервного комбината, которые сражались за досками с более опытными шахматистами. Лучше всех из них выступил Северин Василий, немного от него отстали Ткачев Александр, Карих Виктор и Былдин Олег.

Приятным моментом стал «кофе брейк» организованный в течение двух игровых дней. Любой желающий имел возможность подойти к общему столу и попить чай или кофе с печеньем и сладкой продукцией молочно-консервного комбината.

Вообще соревнования как всегда прошли на очень высоком уровне, об этом не переставали говорить и сами участники, которые выступили со словами благодарности в адрес руководства ЗАО «АМКК» в лице генерального директора Никитенко Ивана Сергеевича и отметили, что уже сейчас с нетерпением ждут пятого юбилейного кубка в следующем году.

С. Николаев