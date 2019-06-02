Итоговый весенний турнир по быстрым шахматам, посвященный Международному Дню Защиты детей

Учебный год подходит к концу, пора подводить итоги. В шахматном клубе МБУДО ДЮСШ №4 г. Белгорода прошли шахматные турниры по быстрым шахматам, в которых приняли участие 60 юных спортсменов из ДЮСШ 4, а также приглашенные шахматисты. Играли по швейцарской системе в 8 туров с контролем времени - 15 минут на партию каждому участнику.

В турнире "А" играли юноши с рейтингом 1150 и выше, в итоге призовые места заняли:

1 место - Курочкин Артём (6,5 очков), (тренеры Окунь О.Л. и Окунь Л.Н.)

2 место - Сыроватский Светослав, 6 очков, (тренеры Окунь О.Л. и Окунь Л.Н.)

3-4 места поделили, набрав по 5,5 очков - Богаченко Максим (тренер Маслова И.В.) и Колисниченко Владислав (тренер Елизаров А.В.)

В турнире "В" играли мальчики с рейтингом меньше 1150.

1 место занял Севриков Тимофей (6,5 очков), тренер Елизаров А.В.

2 -4 места соответственно заняли Ламзин Николай (тренер Маслова), Ковтун Владимир (тренер Елизаров А.В.) и Мотузов Егор (тренер Маслова И.В.) Ребята набрали по 6 очков.

В турнире "С" играли все девочки, независимо от рейтинга и уровня игры. В этих соревнованиях, кроме воспитанниц спортивной школы, играли еще и шахматистки Воскресной школы Смоленского собора.

итоги турнира:

1 место уверенно заняла Кравцова Елена (8 очков), на 2 место вышла Морозова Анна (6 очков). 3-6 места, набрав по 5 очков, заняли: Деркач Софья, Леоненко Дарья, Дуганова Евгения, Дикунова Алена (тренер Маслова И.В.).

Среди воспитанниц Воскресной школы лучший результат у Беловой Марии.

Все призеры награждены грамотами спортивной школы и призами от шахматного клуба. Призами также отмечены: Троянова Диана, набравшая 5 очков за лучший результат в турнире среди мальчиков и самый юный участник Чернов Илья.