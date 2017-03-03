Итоги первенства города Белгорода по шахматам среди мальчиков и девочек 9-14 лет, юношей девушек до 16-18 лет.
В период зимних каникул в гимназии №2 г. Белгорода, в рамках Новогодне-Рождественского фестиваля состоялось первенство города Белгорода по классическим шахматам.
В соревнованиях приняли участие более ста двадцати шахматистов. Итоги соревнований:
В турнире среди юношей и девушек до 18 лет юноши и девушки играли по круговой системе.
1 место - Елизаров Игорь (тренер Елизаров А.В.) 1 место - Марунич Амина (тренер Семенова И.В.)
2 место - Бабаскин Никита (тренер Маслова И.В.) 2 место - Бойко Валерия (тренер Маслова И.В.)
3 место - Мишин Савелий (тренер Окунь Л.Н.)
Юноши и девушки до 16 лет также играли в одном круговом турнире.
1 место - Жариков Дмитрий (тренер Окунь Л.Н.) 1 место - Рядинская Мария (тренер Окунь Л.Н.)
2 место - Чурилов Константин (тренер Окунь О.Л.) 2 место - Канаш Ксения (тренер Маслова И.В.)
3 место - Кривоухов Александр (тренер Маслова И.В.) 3 место - Чистикова Полина (тренер Волошкин В.И.)
В турнире среди мальчиков и девочек до 14 лет участники играли по швейцарской системе.
1 место - Дикунов Артем (тренер Маслова И.В.) 1 место - Бутко Анна (тренер Волошкин В.И.)
2 место - безухов Александр (тренер Волошкин В.И.) 2 место - Сизоненко Яна (тренер Волошкин В.И.)
Мальчики до 12 лет играли в отдельном круговом турнире:
1 место - Волошкин Даниил (тренеры Окунь О.Л. и Окунь Л.Н.)
2 место - Воржевитин Дмитрий (тренеры Окунь О.Л. и Окунь Л.Н.)
3 место - Зенков Максим (тренеры Окунь О.Л. и Окунь Л.Н.)
У девочек до 12 лет призерами стали:
1 место - Смирнова Саломея (тренеры Окунь О.Л. и Окунь Л.Н.)
2 место - Голикова Алиса (тренеры Окунь О.Л. и Окунь Л.Н.)
3 место - Петровская Ольга (тренер Волошкин В.
В самом многочисленном турнире среди мальчиков до 10 лет:
1 место - Сергиенко Иван (тренеры Маслова И.В. и Елизаров А.В.)
2 место - Решетняк Тимофей (тренер Маслова И.В.)
3 место - Ламзин Никлай (тренер Маслова И.В.)
В круговом турнире среди девочек до 10 лет:
1 место - Ельникова Милена (тренер Окунь О.Л.)
2 место - Кравцова Елена (тренер Маслова И.В.)
3 место - Хухарева Татьяна (тренер Волошкин В.И.)
В рамках фестиваля прошел турнир - первенство города Белгорода среди мальчиков и девочек до 9 лет. У мальчиков соревнования прошли в два этапа - полуфинал и финал. В полуфинале играли 23 участника, а в финал попали только 6 самых сильных ребят. Они играли по круговой системе с записью партий. Призерами стали:
1 место - Прожняков Владислав (тренеры Окунь О.Л. и Окунь Л.Н.)
2 место - Смирнов Никита (тренеры Окунь О.Л. и Окунь Л.Н.)
3 место -Смирнов Георгий (тренеры Окунь О.Л. и Окунь Л.Н.)
Среди девочек:
1 место - Хухарева Татьяна (тренер Волошкин В.И.)
2 место - Мороз Арина (тренеры Окунь О.Л. и Окунь Л.Н.)
3 место поделили Матрошилова Лиза (тренеры Окунь О.Л. и Окунь Л.Н.) и Воловикова Вика (тренер Маслова И.В.)
Турнир "Дошколенок" проходил в "Центре образования №1".
1 место - Смирнов Никита (тренеры Окунь О.Л. и Окунь Л.Н.)
2 место - Смирнов Георгий (тренеры Окунь О.Л. и Окунь Л.Н.)
3-5 места поделили Давыдов Владислав, Голицкий Владислав и Матвеев Иван
У девочек 1 место -Матрошилова Лиза (тренеры Окунь О.Л. и Окунь Л.Н.), 2 место - Пьянкова Ольга из Корочанского района, 3 место - Лакаткина Олеся (тренеры Окунь О.Л. и Окунь Л.Н.).
Поздравляем победителей и призеров!
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