Итоги Первенства ЦФО РФ по шахматам

Опубликовано ср, 05/12/2018 - 00:07 пользователем Маслова Ирина

С 5 по 18 ноября в г.Суздаль. Владимирская область прошло личное первенство Центрального Федерального Округа России по шахматам среди мальчиков и девочек до 11, 13 лет, юношей и девушек до 15, 17 и 19 лет собрало 431 юных шахматиста из всех 17 регионов округа.

В начале прошли соревнования по  быстрым шахматам, классические - пришли им на смену, блиц стал яркой финальной точкой Первенства!

Белгородскую область на первенстве представляли 21 шахматист из Белгорода и Белгородского района, Губкина, Ст.Оскола, Шебекино и Алексеевки. Судейский корпусе был представлен 3 нашими арбитрами:: главный судья соревнований - международный гроссмейстер, международный арбитр по шахматам А.А.Иванов, судьями соревнований также были Л.Н.Окунь (г.Белгород) и Ф.Е. Тарасов(г.Шебекино).

Несомненно, лучшего результата добился Игнат Наконечный (Ст.Оскол), набравший 6,5 очков из 9 в турнире среди юношей до 19 лет и завоевал путевку в Первенство России.  Еще две наши участницы Елизавета Дорохина  (г.Губкин) и  Кристина Тинина (п.Томаровка, тренер А.Елизаров..-  ДЮСШ №4) зацепились за дележ выходящего 4 места, но по дополнительным показателям стали шестыми.

В быстрых шахматах  белгородка Алиса Голикова (тренеры Окунь О.Л. и Окунь Л.Н..-  ДЮСШ №4) заняла  1 место в турнире девочек до 13лет.

Елизавета Дорохина (г.Губкин), заняла  2  место среди девушек до 15 лет  в быстрых шахматах и блице.

В блиц турнире среди мальчиков до 13 лет , так же 2 место занял Иван Сергиенко (п.Северный, тренер Елизаров А.В.. -ДЮСШ №4 г. Белгорода.).

Поздравляем победителей и призеров  с успешным выступлением.

А Игнату Наконечному и Кристине Тининой  (завоевавшей право участия  по итогам  Всероссийских соревнований в ЛОО в апреле 2017г.)  успешного выступления на  Первенстве России.

 

Гл. судья  Первенства ЦФО РФ                                           А.А.Иванов

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