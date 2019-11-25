Итоги Первенства ЦФО по шахматам

С 1 по 13 ноября в Брянске проходило Первенство ЦФО РФ по шахмактам среди школьников.

Соревнования проходили по классическим шахматам, рапиду и блицу. От нашей области приняли участие 22 шахматиста в различных возрастных категорях и номинациях.

Самым сложным турниром, конечно же, является "классика", который проходил с 1 по 11 ноября. У многих наших ребят были шансы попасть на призовые места, но, к сожалению, никто не дотянул. Лучшие результаты показали: Дятлов Олег в возрастной категории до 15 лет, он набрав 6 очков, он занял 6 место. В десятку также попали Тинина Кристина -7 место (5.5 очков), Макаренко Лиза - 8 место, (5,5 очков), Сергиенко Иван- 10 место (6 очков).

В быстрых шахматах (рапид) успеха добилась Ельникова Милена (тренеры Окунь Л.Н. , Жукова С.В.), занявшая 2 место (7,5) очков, Дятлов Олег (тренер Окунь Л.Н.) - 4 место (5,5 очков). Макаренко Лиза (тренер Жукова С.В.) -на 6-м месте (5,5 очков), Синцарев Михаил (тренер Волошкин В.И.) и Тинина Кристина (тренер Елизаров А.В.) стали девятыми.

В последний день турнира,13 ноября, состоялся блиц. В этой номинации трое наших шахматистов "разыгрались!", заняли призовые места.

1 место в возрастной категории до 13 лет заняла Ельникова Милена (8,5 очков). Среди юношей до 13 лет на втором месте Сергиенко Иван (тренер Елизаров А.В.) (8 очков), Тинина Кристина стала первой в категории среди девушек до 15 лет (9 очков).

Поздравляем призеров и победителей!

Турнирные таблицы с итогами во всех возрастных категорях можно увидеть тут: http://qchess.ru/