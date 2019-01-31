Итоги Новогодне-Рождественских турниров по шашкам

В шахматно-шашечном клубе МБУДО ДЮСШ №4 г.Белгорода состоялся Новогодне-Рождественский фестиваль среди шашистов клуба. Он состоял из двух турниров.

В соревнованиях по стоклеточным шашкам первенствовал Евгений Ткачев (СОШ №40), на пол-очка от победителя отстал Вадим Лозовой (СОШ 15), третье место занял Богдан Жариков (гимназия№3).

В турнире по русским шашкам опять успех сопутствовал Евгению Ткачеву. На очко меньше набрал Никита Шаповалов (СОШ №40), у него второе место. Бронзовая медаль досталась Константину Лахину (СОШ№ 15).

Гл. судья соревнований, тренер по шашкам Е.В.Копылов