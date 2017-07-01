Итоги городского шахматно-шашечного фестиваля "Здравствуй, лето!"

Со 2 по 20 июня в г.Белгороде (МКЦ НИУ "БелГУ") проходил традиционный фестиваль "Здравствуй, лето! 2017 г." среди школьных летних оздоровительных лагерей города Белгорода. В программе фестиваля состоялись командные турниры среди школьных лагерей, а также массовые турниры с обсчетом Российского рейтинга.

В масовом турнире по шахматам приняли участие 87 мальчиков и 20 девочек. Призеры массового турнира по шахматам:

1 место - Широких Иван - 8 очков, 2 место - Зенков Максим (7,5), 3 место - Синцарев Михаил (7,5) . У девочек на 1 место вышла Ельникова Милена (8,5 очков). На втором месте Нестерова Мария (6,5).3 место заняла Сизоненко Яна (6,5).

В командном турнире по шашкам победу одержала команда СОШ №31, На втором месте СОш №28, 3 место заняла команда Лицея №9.

В командном турнире по шахматам первое место заняла команда гимназии №2, 2 место у "Центра образования №1" г.Белгорорда. 3 место команла СОШ № 40.

Поздравляем победителей и призеров.