Итоги Алексеевских онлайн-турниров

В условиях самоизоляции и борьбы с коронавирусной инфекцией, алексеевским интеллектуалам некогда было расслабляться. Запрет на проведение спортивно-массовых мероприятий никак не повлиял, а пожалуй, даже дал дополнительный толчок развитию шахмат.

В преддверии 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне, управлением физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Алексеевского городского округа, совместно с шахматной школой «Каисса» были организованы два онлайн турнира среди детей и взрослых.

«Встретим 9 мая победой!» именно под таким лозунгом любители древней игры занимали места перед своими мониторами и сражались за виртуальными досками.

«Кубок Алексеевского г.о.» среди детей, который состоял из серии 5 турниров, собрал 40 юных талантов, от начинающих до уже опытных ребят. С целью большего накала и интриги при распределении мест, организаторами дополнительно были учреждены призы в различных возрастных категориях.

По итогам соревнований обладательницей Кубка стала Макаренко Елизавета, 2 место заняла Ельникова Милена, 3 место в активе Ковалёва Никиты.

В различных возрастных категориях победителями и призерами стали: Жиляков Роман, Попов Артем, Першин Кирилл, Широких Сергей, Дикарев Василий, Дубина Роман, Бескромный Евгений, Безбородых Захар, Брылев Даниил, Мишин Иван, Тищенко Михаил и Филонов Иван. Среди девочек победу праздновала Кулькина Елизавета, на втором месте Смурыгина Екатерина, на третьем Прокопенко София.

8 мая пришел черед побеждать уже взрослых шахматистов. 42 участника из Белгородской и Воронежской области сражались за почетное право победить в праздничном онлайн турнире. В итоге победа досталась представителю г. Белгород Лойко Алексею, на втором месте расположился староосколец Наконечный Игнат, на третьем и четвертом местах алексеевцы Макаренко Александр и Мартиросян Арсен, который и награжден как местный шахматист показавший лучший результат. Среди алексеевских девушек выше всех расположилась Ельникова Милена, а среди школьников лучший результат показал Ковалёв Никита.

Соревнования хоть и носили виртуальный формат, но борьба и призы оказались реальными. Победители турниров награждены кубками, медалями и грамотами, призеры общего зачета статуэтками, медалями и грамотами, а призерам дополнительных различных категорий вручены медали и грамоты.