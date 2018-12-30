Итоги 2018 года в НИУ БелГУ

В Молодежном культурном центре Белгородского государственного национального исследовательского университета прошла мероприятие по подведению спортивных итогов года.

Почётными гостями торжественного мероприятия по чествованию лучших спортсменов, преподавателей и тренеров НИУ «БелГУ» стали ректор вуза, профессор Олег Полухин, начальник управления физической культуры и спорта Белгородской области, член правления ассоциации выпускников НИУ «БелГУ» Олег Сердюков, начальник управления физической культуры и спорта администрации города Белгорода Михаил Носков.

Открыл церемонию подведения итогов ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин. Он отметил, что в университете сильны спортивные традиции. И одна из них – подведение итогов спортивного года. В этом году, по словам руководителя вуза, студенты завоевали больше чемпионских титулов, поставили больше рекордов, чем в прошлом году.

Среди награжденных были и члены сборной команды НИУ «БелГУ» по шахматам, победители областной универсиады, участники Всероссийской летней универсиады по шахматам, финальных соревнований Национальной студенческой шахматной лиги, финальных соревнований Ассоциации студенческих спортивных клубов России, победители и призеры различных региональных соревнований.

Благодарностью ректора «За активное участие в физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе университета» и «За активное участие в учебной, физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе университета» был отмечен директор Центра развития интеллектуальных видов спорта , международный гроссмейстер, международный арбитр по шахматам, Александр Иванов .

Начальник управления физической культуры и спорта администрации города Белгорода Михаил Носков вручил благодарственные письма управления по физической культуре и спорту администрации города Белгорода «За активное участие в спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе в 2018 году»: Васильеву Алексею , Базарову Владимиру, Кобзеву Григорию, Андреевой Дарье, Шалопутовой Анастасие.

В концертной программе, украсившей торжество, выступили творческие коллективы НИУ «БелГУ»: ректорский духовой оркестр, группа «31 регион», ансамбль народной песни «Отрада» и ансамбль народного танца «Забава», детская студия «Мариданс», солист школы-студии «Вереск» Иван Карнаухов, студенты НИУ «БелГУ» Артем Подорванов и Ольга Георгиева, солист студии инструментальной музыки Олег Низиёв и студия современного танца «Данс Хаос», арт-студия «Вереск», а также спортсменки направления «эстетическая гимнастика».

Завершением праздника подведения спортивных итогов года стало общее исполнение гимна университета.

Собинформ, фото пресс-службы НИУ "БелГУ"