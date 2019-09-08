Информация о первенстве области по шахматам среди школьников

Опубликовано вс, 08/09/2019 - 21:21 пользователем Маслова Ирина

/chess-results.com/tnr468973.aspx?lan=11 - юноши и девушки ло 16 лет

https://chess-results.com/tnr468966.aspx?lan=11 - мальчики и девочки до 14 лет

 https://chess-results.com/tnr468961.aspx?lan=11-юноши и девушки до 18 лет

https://chess-results.com/tnr468985.aspx?lan=11 - мальчики до 12 лет

https://chess-results.com/tnr468960.aspx?lan=11 - девочки до 12 лет

https://chess-results.com/tnr468959.aspx?lan=11&art=1 - девочки до 10 лет

https://chess-results.com/tnr468962.aspx?lan=11 - мальчики до 10 лет

Категория: 
Турниры