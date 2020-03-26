III этап Всероссийских соревновании по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций Белгородской области.

Опубликовано чт, 26/03/2020 - 00:08 пользователем Маслова Ирина

                 В «Центре развития интеллектуальных видов спорта»  Белгородского государственного научного исследовательского университета  прошел  III этап Всероссийских соревновании по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций Белгородской области.         

           Соревнования проводятся в двух группах:  «А» среди команд городских муниципальных образований , «Б» среди команд муниципальных образований из сельских районов. Данные соревнования стали последними, перед отменном всех спортивных мероприятий в регионе.  Это безусловно сказалось на количестве команд приехавших на соревнования.                                                          

 В  группе "А":       1  место заняла команда  «Центра  дополнительного образования № 1» г.Белгорода;    2 место  -  МБОУ СОШ № 3  г. Алексеевка; 3 место - МБОУ СОШ № 4  г. Шебекино.                                                                                                          

 В группе «Б»:    1  место ОГБОУ «Ровеньская СОШ с УИОП»  Ровеньской район,;   2 место  -  МОУ «Разуменская СОШ № 3» Белгородский район; 3 место - МБОУ «Родьковская СОШ» Прохоровский район.

           Победители групп встретились в  стыковом матче за право участия во Всероссийском соревновании «Белая ладья», со счетом 4 : 0 победу одержала команда «Центра  дополнительного образования № 1» г.Белгорода,  став  сильнейшей командой области и обладателем Кубка.  Состав команды победителя: Даниил Волошкин, Максим Зенков,  Никита Смирнов,  Алиса Голикова , тренер  Леонид Наумович Окунь.

   

                                                                    А. Иванов , главный судья соревнований

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