В «Центре развития интеллектуальных видов спорта» Белгородского государственного научного исследовательского университета прошел III этап Всероссийских соревновании по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций Белгородской области.

Соревнования проводятся в двух группах: «А» среди команд городских муниципальных образований , «Б» среди команд муниципальных образований из сельских районов. Данные соревнования стали последними, перед отменном всех спортивных мероприятий в регионе. Это безусловно сказалось на количестве команд приехавших на соревнования.

В группе "А": 1 место заняла команда «Центра дополнительного образования № 1» г.Белгорода; 2 место - МБОУ СОШ № 3 г. Алексеевка; 3 место - МБОУ СОШ № 4 г. Шебекино.

В группе «Б»: 1 место ОГБОУ «Ровеньская СОШ с УИОП» Ровеньской район,; 2 место - МОУ «Разуменская СОШ № 3» Белгородский район; 3 место - МБОУ «Родьковская СОШ» Прохоровский район.

Победители групп встретились в стыковом матче за право участия во Всероссийском соревновании «Белая ладья», со счетом 4 : 0 победу одержала команда «Центра дополнительного образования № 1» г.Белгорода, став сильнейшей командой области и обладателем Кубка. Состав команды победителя: Даниил Волошкин, Максим Зенков, Никита Смирнов, Алиса Голикова , тренер Леонид Наумович Окунь.

А. Иванов , главный судья соревнований