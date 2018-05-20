«Играют юные»

18 мая, в Шахматном клубе «Белая ладья», на базе МБОУ «СОШ №2 с УИОП» г.Новый Оскол, состоялся Шахматный турнир «Умная игра» зонального этапа регионального фестиваля «Мозаика детства».

На старт вышли 8 юных шахматиста из детских садов г.Новый Оскол, г.Губкин, г. Короча и п.Чернянка, которые на муниципальном этапе заняли первое и второе место.

Играли по Швейцарской системе в четыре тура с использованием компьютерной программы для жеребьёвки «Swiss Master 5.5». Контроль времени 30 минут до конца партии с присуждением неоконченных партий.

В результате первое место со стопроцентным результатом занял Арсений Винников (г.Губкин). В его активе 4 очка из 4 возможных!

По три очка набрали Сергей Гриднев (г.Короча) и Матвей Таршилов (г.Новый Оскол). Лучшие дополнительные показатели вывели на вторе место Сергея. Матвей замкнул тройку призёров.

Они награждены грамотами за 1, 2 и 3 место от Управления образования администрации муниципального района «Новооскольский район». Грамоты за активное участие получили Матвей Чикалов (г.Новый Оскол), Александр Кривцов (г.Короча), Анастасия Конева (г.Губкин), Никита Воронов (п.Чернянка) и Степан Стипан (п.Чернянка).

Во время соревнования в гости к ребятам пришила Белая Ладья. Она загадала юным шахматистам загадки на шахматную тему. Все участники турнира «Умная игра» активно участвовали в конкурсе загадок, по окончании которого Белая Ладья вручила дошкольникам призы.

С.Гончарук – главный судья соревнования