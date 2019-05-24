«Играют первоклассники»

Во второй день шахматного фестиваля, который проходит в эти дни Новом Осколе, в Большом Зале отдела культурно-досуговой деятельности ЦКР «Оскол», борьбу за медали продолжили первоклассники. 26 человек играли по Швейцарской системе. Накал борьбы на всех досках был нешуточным.

В результате первое место занял Кирилл Пахомов (МБОУ «СОШ №1 с УИОП им. Княжны Ольги Николаевны Романовой»). На втором месте Егор Наумец (МБОУ «СОШ №2 с УИОП»). Матвей Таршилов (МБОУ «СОШ №3») замкнул тройку призёров.

В зачёте среди девочек места распределились следующим образом: 1 место – Анастасия Мальцева (МБОУ «СОШ №1 с УИОП им. Княжны Ольги Николаевны Романовой»), 2 место – Александра Богатырёва (МБОУ «СОШ №3), 3 место – Анжелика Вёрстова (МБОУ «СОШ №1 с УИОП им. Княжны Ольги Николаевны Романовой»).

Победители и призёры награждены грамотами и медалями от Управления физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Новооскольского городского округа и призами от шахматно-шашечного клуба «Белая ладья». Всех участников соревнования угостили конфетами и шоколадом.

С.Гончарук – главный судья соревнования