ИГРАЙТЕ В ШАХМАТЫ, ДРУЗЬЯ!

Приятно осознавать, что шахматы пользуются популярностью среди детей Вейделевского района. Вейделевская спортивная школа не ставит целью вырастить из всех воспитанников чемпионов. Они нужны, чтобы научить детей думать и рассуждать, тому, что необходимо каждому человеку. Кому-то они не нравятся, а кто-то откроет для себя массу возможностей. А потом возьмёт, да и реализует их! 22 декабря 2018 года прошли соревнования по шахматам среди девочек и мальчиков 6 — 7 лет. Этот интереснейший турнир стал традиционным, и уже четвертый раз первоклассники Вейделевской средней школы и воспитанники детского сада «Радуга» собираются вместе, чтобы определить сильнейшего. В этот раз турнир собрал 18 спортсменов. Соревнование проходили по швейцарской системе в 5 туров. Лучшим среди мальчиков стал Поныровский Александр, второе место занял Панин Максим, уступив в последнем туре лидеру, оба воспитанника детского сада «Радуга», третье место досталось первокласснику Федорищеву Виктору. Среди девочек разгорелась не шуточная борьба и до последнего тура было не ясно кто же станет чемпионом. В итоге Димова Ангелина заняла 1 место, показав также самый высокий результат среди мальчиков, именно такой высокий показатель дал право на главный трофей - кубок «Первоклассника». Второе место у Чернышовой Алёны, третье место заняла Мокрищева Мария - все учащиеся Вейделевской школы. Так что спортивная борьба прошла в здоровой и на редкость доброжелательной атмосфере, которая была создана в Центре молодежных инициатив общими усилиями неравнодушных людей. Победители турнира были награждены медалями и грамотами. Это мероприятие не состоялось бы без активного участия родителей, которые во всем идут навстречу организаторам турнира, вместе с детьми активно проводят время с взаимной пользой и становятся ближе друг к другу. Благодаря именно родителям все юные спортсмены за свое усердие получили сладкие призы. Пожалуй, лучшим комплиментом турниру стали искренние горящие глаза шахматистов, а этот факт является неопровержимым подтверждением того, что данный турнир удался. Воронков В.А.-тренер Вейделевской спортивной школы