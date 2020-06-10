#Играемдома

Пока спортсмены ждут возвращения к привычному графику тренировок, шахматисты устраивают онлайн баталии за своими мониторами.

Шахматная школа «Каисса» и управление физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Алексеевского городского округа продолжают помогать шахматистам всех возрастов не растерять свой игровой тонус, расширять географию турниров и прославлять Алексеевку далеко за ее пределами.

Так с 20 по 31 мая в рамках челенджа #Играемдома на сайте «Lichess.org» состоялась серия открытых онлайн - турниров при участии 41 шахматиста не только из Белгородской области, но и других городов РФ, а также ближнего зарубежья. Безусловно интернет стирает границы, что позволило привлечь к участию шахматистов из Днепра, Харькова, Санкт-Петербурга, Подольска, Кемерово, Воронежской и Белгородской области. Стоит отметить, что не так давно состав участников онлайн клуба «Алексеевка Chess_Club» пополнил представитель Непала.

Что касается итогов соревнований, лучший результат по общей сумме набранных очков показал Кишкин Сергей (г.Строитель), второе место у Иванова Максима (г.Белгород), третий алексеевец Мартиросян Арсен, лучший ветеран Сумароков Иван (Шебекино), лучший школьник Сергиенко Иван из Белгорода.

Вторая половина мая выдалась не менее жаркой и у детей. К сожалению, из-за запрета на проведение спортивно-массовых оффлайн мероприятий, организацию турнира памяти тренеров г. Алексеевка пришлось перевести в онлайн формат, но это положительно сказалось на количестве участников, где 95 детей из Белгородской области на сайте «ChessKing.com» сражались за право быть лучшими в своих возрастных группах. В итоге места распределились следующим образом:

- 2005-2006 г.р. победителем стал Таничев Кирилл (Алексеевка), второй Гуйс Леонид (Ст. Оскол), третий Часовской Сергей (Белгород), лучший результат среди алексеевцев за исключением призера у Макаренко Елизаветы.

- 2007-2008 г.р. 1 – Сергиенко Иван (Белгород), 2 - Першин Кирилл 3 – Ельникова Милена (оба Алексеевка). Лучший результат среди алексеевцев у Балюкова Алексея.

- 2009-2010 г.р. 1 – Волошин Владислав (Белгород), 2 – Дручинин Семен (Ст. Оскол), 3 – Морозова Анна (Белгород). Лучший алексеевец, Широких Сергей.

- 2011-2012 г.р. 1 – Ильенко Филипп (Белгород), 2 – Ельникова Анжелина (Алексеевка), 3 – Свистунов Мирон (Белгород). Лучший результат среди алексеевцев у Безбородых Захара.

- 2013 г.р. и моложе 1 – Мишин Иван, 2 – Важинская Ярослава (оба Алексеевка), 3 – Лыков Тимур (Ст. Оскол). Лучший результат среди самых младших алексеевцев у Филонова Ивана.

Если подвести неофициальный медальный зачет, то по общему количеству призовых мест 1-2 места разделили Алексеевка и Белгород (6 мест), на третьем месте расположился Старый Оскол у них в активе 3 призовых места.

Участники соревнований высказали слова благодарности в адрес организаторов и в очередной раз отозвались об Алексеевке только теплыми словами.