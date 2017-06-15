И снова успех!

Вторым этапом детского Кубка России в Анапе стал турнир по быстрым шахматам, который проходил с 11 по 13 июня 2017 года. Организаторы объединили в один турнир мальчиков и девочек до 11 лет - 2007 год рождения и моложе, и в другой турнир, до 15 лет- 2003 -2006 год рождения . Турнир до 11 лет собрал более 70 человек. Играли 9 туров по швейцарской системе с контролем времени 15 минут каждому участнику до конца партии с добавлением 5 секунд к каждому ходу, начиная с первого хода. В этом турнире приняла участие белгородская шахматистка ДЮСШ №4 Голикова Алиса. Продемонстрировав свои лучшие бойцовские качества, она блестяще провела турнир, на равных боролась с мальчиками, и, набрав, 8 очков из 9 возможных, заняла I место. Успех белгородских шахматистов последнее время все больше и больше радуют нас!

Старший тренер-преподаватель ДЮСШ №4 г.Белгорода Окунь Леонид Наумович