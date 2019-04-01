«И пусть не гроссмейстеры»

На весенних каникулах для развития и популяризации шахмат в Детском саду №9 г.Новый Оскол было организовано и проведено два мероприятия. По традиции в этот детский сад приходят выпускники в свои группы и дают сеансы одновременной игры по шахматам.

Старшую группу посетил выпускник 2018 года, а ныне первоклассник МБОУ «СОШ №3» Матвей Таршилов. Он дал сеанс одновременной игры на трёх досках. Против него «сражались» Дарья Голенко, Максим Щекин и Александра Бойченко. Во всех партиях сеансёру удалось одержать победу. Остальные ребята, которые не смогли сыграть в сеансе пообщались с Белой Ладьёй. Она загадывала им шахматные загадки, провела небольшую викторину. По окончании сеанса сеансёр и участники сеанса получили от Белой Ладьи сладкие призы. Остальные были угощены конфетами.

На следующий день в подготовительную группу отправился с визитом второклассник МБОУ «СОШ №3» Кирилл Потапов. Он уже давал в этой группе сеанс одновременной игры на четырёх досках. На этот раз Кирилл решил усложнить задачу и дать сеанс на пяти досках. Померяться силами с ним решили Максим Пивкин, Алиса Росликова, Максим Съедин, Владислав Артемчук, Александр Авдей. Первым не выдержал натиск атаки Владислав. Он получил мат и решил уступить место за столиком своему другу Григорию Бесхмельницыну, который тоже решил сыграть в сеансе. Кирилл великодушно согласился. Таким образом сеанс состоялся на шести досках.

Несмотря на упорное сопротивление воспитанников детского сада Кирилл все партии выиграл.

Дети с восторгом встретили Клоуна Клёпу, который не только загадывал ребятам загадки, но и играл с ними в разные игры. По окончании сеанса Клёпа наградил участников сладкими призами. Кирилл получил на память ручку и блокнот. Для всех детей были припасены конфеты.

С.Гончарук – педагог дополнительного образования