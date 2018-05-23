«ХVIII шахматный фестиваль «Дети – цветы жизни, Новый Оскол - 2018».

Два дня в городе Новый Оскол проходил ХVIII-й шахматный фестиваль «Дети – цветы жизни 2018». Его организовали Управление физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации муниципального района «Новооскольский район» и Шахматно-шашечный клуб «Белая ладья».

19 мая в Читальном Зале Центральной районной библиотеки 14 дошкольников открыли фестиваль. Мальчики играли по Швейцарской системе в четыре тура. Контроль времени 30 минут до конца партии с присуждением неоконченных партий.

В результате первое место занял Матвей Таршилов (МДОУ «Детский сад №9»), который набрал 4 очка из 4! На втором месте Михаил Сухарев (МДОУ «Детский сад №9»). Замкнул тройку призёров Матвей Михалат (МДОУ «Детский сад №6»).

Девочки играли по круговой системе. В этом турнире ни кому не удалось избежать горечи поражения. В результате первое место заняла Дарья Юрченко (МДОУ «Детский сад №10»).

Александра Богатырёва (МДОУ «Детский сад №10») и Валерия Куприянова (МДОУ «Детский сад №3») набрали в турнире одинаковое количество очков, сыграв между собой вничью. Дополнительная партия с укороченным контролем времени вывела на второе место Сашу. Лера заняла третье место.

В шахматах есть одно хорошее правило: «Выиграл – не хвастай, а проиграл – не плач!». Чтобы никто из детей «не пустил слезу» в гости к дошколятам пришла Белая Ладья. Она загадала ребятам интересные загадки про игру «шахматы» и шахматные фигуры, а потом стала награждать ребят грамотами и призами. Грамоты получили не только победители и призёры фестиваля за 1, 2 и 3 место. Участники, которые не попали в тройку призёров, получили грамоты за активное участие в соревновании. Никто из юных шахматистов не ушёл без приза.

Параллельно с турниром был организован конкурс рисунков. Матвей Таршилов (МДОУ «Детский сад №9»), София Осипова (МДОУ «Детский сад №10») и Евгений Мацина (МДОУ «Детский сад №10») за свои работы получили сладкие призы.

20 мая в борьбу вступили школьники. Играли в духовно-просветительском центре во имя св.вмч.Параскевы, наречённой Пятница города Новый Оскол. 31 обучающихся из четырёх школ города приняло участие в соревновании. Турнир среди девочек и турнир среди мальчиков проходили по Швейцарской системе.

В результате среди мальчиков не было равных Сергею Андрущенко (МБОУ «СОШ №4»). На второй строчке, по дополнительным показателям, расположился Максим Коркин (МБОУ «СОШ №2»). Третье место занял Никита Плотников (МБОУ «СОШ №2»). Лучший результат среди школьников начальных классов показал Артём Рикун (МБОУ «СОШ №3»). На втором месте Виктор Секретарёв (МБОУ «СОШ №2»), на третьем – Александр Брагин (МБОУ «СОШ №1»).

Среди девочек Анастасия Шестакова (МБОУ «СОШ №2») и Олеся Подлесная (МБОУ «СОШ №2») пришли к финишу с одинаковым количеством очков. Дополнительные показатели вывели на первое место Анастасию. Олесе пришлось довольствоваться вторым местом. Замкнула тройку призёров второклассница Дарья Курпякова (МБОУ «СОШ №1»).

Среди девочек начальных классов хочется отметить игру Софии Егизаровой (МБОУ «СОШ №2») и Анастасии Дерварь (МБОУ «СОШ №1»).

Победители и призёры шахматного фестиваля награждены грамотами от Управления физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации района и призами от шахматно-шашечного клуба «Белая ладья». Для участников соревнования был организован сладкий стол.

С.Гончарук – главный судья соревнования