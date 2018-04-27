«Гроссмейстеры» из детских садов»

С 24 по 26 апреля в Читальном Зале Центральной районной библиотеки г.Новый Оскол прошёл «Шахматный турнир «Умная игра» муниципального этапа регионального фестиваля «Мозаика детства – 2018».

На старт вышло 8 юных шахматиста из четырёх дошкольных учреждений города. Играли по круговой системе с контролем времени 30 минут до конца партии с присуждением неоконченных партий.

В результате, набрав 6 очков из 7 возможных, первое место занял Матвей Чикалов (МБДОУ «Детский сад №10»).

Столько же очков набрал Матвей Таршилов (МБДОУ «Детский сад №9»).

По дополнительным показателям он занял вторе место.

Замкнула тройку призёров Александра Богатырёва (МБДОУ «Детский сад №10»). У неё 5 очков. Она в последнем туре смогла нанести единственное поражение победителю турнира.

Приказом начальника управления образования администрации муниципального района «Новооскольский район» №339 от 26 апреля 2018 г. участники соревнования, занявшие места с четвёртого по восьмое награждены грамотами за активное участие в шахматном турнире. Участники, занявшие первые три места, награждены грамотами за I, II и III место.

Управление физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Новооскольского района наградило победителя и призёров соревнования медалями.

Матвей Чикалов и Матвей Таршилов будут защищать честь Новооскольского района по шахматам на зональных соревнованиях, которые запланировали провести в мае месяце на базе МБОУ «СОШ №2» г.Новый Оскол.

С.Гончарук – главный судья соревнования