«Гроссмейстеры» детского сада»

Три дня в Шахматном классе Новооскольской ДЮСШ не стихали шахматные баталии среди дошкольников. Они были проведены в рамках районного конкурса "Мозаика детства" в номинации Шахматный турнир "Умная игра".

С самого начала фаворитом данного соревнования был Матвей Погорелов, обучающийся МБДОУ «Детский сад №10». Матвей познакомился с шахматами в четыре года. Первым учителем был папа Олег Николаевич, который показал ему ходы шахматных фигур. Игра заворожила мальчика, и он всё свободное время играл с папой тренировочные партии. Поначалу во всех партиях побеждал папа. Затем иногда Матвею удавалось свести партию к ничейному результату. В последнее время юный шахматист всё чаще обыгрывает своего наставника. Несколько раз он приходил с папой на занятия в МБОУ «СОШ №3», где его оппонентами были учащиеся первых-третьих классов этой школы.

Занятия пошли на пользу дошкольнику. Каждую партию он проводит вдумчиво, с огоньком. Замечает все ловушки и угрозы своих противников. Обыграв всех своих конкурентов, Матвей уверенно занял в турнире первое место, набрав 8 очков из 8!

За второе место, дающее право играть на Зональных соревнованиях, развернулась упорная борьба. До последнего тура второго призёра нельзя было определить. Набрав 5,5 очков, второе место занял Дима Мелешков, обучающийся МБДОУ «Детский сад №10» .

Третье-четвёртое место поделили Тимофей Чаплыгин, обучающийся МБДОУ «Детский сад №9» и Витя Секретарёв, обучающийся МБДОУ «Детский сад №3». Они набрали по 5 очков.

Победитель и призёры Шахматного турнира среди дошкольников награждены грамотами от Управления образования администрации муниципального района «Новооскольский район». Остальные юные шахматисты награждены грамотами за активное участие в соревновании. Шахматно-шашечный клуб «Белая ладья» наградил всех участников сладкими призами.

Теперь Матвей Погорелов и Дима Мелешков будут защищать честь Новооскольского района на Зональных соревнованиях, которые пройдут в п.Чернянка.

С.Гончарук – главный судья соревнования