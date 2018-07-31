«Городу Новый Оскол исполнился 371 год»

28 июля новооскольцы отпраздновали 371-ю годовщину со дня основания города и 90-летие Новооскольского района.

29 июля в Читальном Зале Центральной районной библиотеки города Новый Оскол состоялся блицтурнир по шахматам, посвящённый Дню города. 25 шахматистов из г.Алексеевка, г.Новый Оскол, г.Бирюч, г.Валуйки, г.Калининград, г.Шебекино, пгт.Вейделевка, Алексеевского, Валуйского, Новооскольского и Красногвардейского районов приняло в нём участие. Играли по Швейцарской системе в 7 туров. Контроль времени 10 минут до конца партии каждому участнику без добавления времени.

По 5,5 очков набрали Николай Денисов (г.Бирюч) и Виталий Воронков (пгт.Вейделевка). Лучшие дополнительные показатели вывели на первое место Николая. Владимир Ламанов (г.Шебекино) с пятью очками замкнул тройку призёров. Победитель и призёры награждены дипломами Управления физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации муниципального района «Новооскольский район» и денежными призами.

Приз самого молодого участника получил Андрей Сафонов (г.Калининград), которому в декабре исполнится 17 лет. Восьмидесятилетний Владимир Карагодин (г.Валуйки) получил приз самого возрастного участника. Сергей Мещеряков (г.Валуйки) получил приз: «За волю к победе».

Параллельно проходил турнир для школьников, в котором играло 8 человек из г.Новый Оскол и пгт.Вейделевка. Турнир проходил по круговой системе с контролем времени 10 минут до конца партии каждому участнику без добавления времени.

В этом турнире победителем стал Артём Рикун (г.Новый Оскол), который набрал 6 очков из 7 возможных. Второе место, отстав от победителя на пол очка, занял Андрей Кунгурцев (пгт.Вейделевка). Анастасия Гангур (пгт.Вейделевка) и Виталий Беляев (г.Новый Оскол) набрали по 5 очков сыграв между собой вничью. Им присуждено третье место.

Победитель и призёры детского турнира награждены дипломами Управления физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации муниципального района «Новооскольский район» и сладкими призами.

С.Гончарук – главный судья соревнования