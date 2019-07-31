«Городу Новый Оскол исполнилось 372 года»

Межрайонный блицтурнир по шахматам, посвящённый 372-й годовщине основания города Новый Оскол прошёл 28 июля в филиале шахматного клуба «Мыслитель, который располагается в Читальном Зале Центральной библиотеки.

30 шахматистов из г.Алексеевка, г.Бирюч, г.Валуйки, п.Волоконовка, г.Воронеж, г. Губкин, г.Новый Оскол, г.Старый Оскол, г.Шебекино, п.Чернянка приняло в нём участие.

Играли по швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени 10 минут до конца партии каждому участнику.

Потерпев поражение в первом и третьем туре, но выиграв все оставшиеся встречи, первое место занял Василий Заболоцких (п.Волоконовка). В его активе 7 очков из 9 возможных. По 6,5 очков набрали Алексей Андриянов (п.Волоконовка) и Иван Капустин (п.Чернянка). Лучшие дополнительные показатели вывели на второе место Алексея.

Управление физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Новооскольского городского округа наградило их грамотами и медалями. Победителю вручили кубок.

Грамоты получили: Ирина Титаренко (г.Воронеж) – за лучший результат среди женщин, Мурвалат Юсубов (с.Великомихайловка, Новооскольского городского округа) – за лучший результат среди новооскольских шахматистов, Алексей Бакланов (г.Новый Оскол) – самый молодой участник соревнования, Иван Погиркэ (г.Новый Оскол) – самый возрастной участник соревнования.

Хочется заметить, что все игры были напряжёнными. Были и победы, и поражения. Но в целом царила добрая и дружелюбная обстановка.

С.Гончарук – главный судья соревнования