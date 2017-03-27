Городской фестивальСемейных команд по шахматам и шашкам, посвященный Дню воссоединения России с Крымом.

25 и 26 марта на базе шахматного клуба МБОУ ДЮСШ №4 г.Белгорода проходил городской фестиваль Семейных команд, посвящённый Дню воссоединения Крыма с Россией. Один из турниров фестиваля, традиционно, был посвящен памяти воина-интернационалиста Вадима Чеченева.

Организаторами мероприятия выступили молодёжный Совет территории № 27, во главе с председателем Ильей Манышевым, МБУДО «Юность», МБУДО ДЮСШ №4 при активной поддержке управления молодёжной политики и ТСЖ "Ватутинское". В качестве почётного гостя на мероприятии присутствовала мать воина-интернационалиста В.Чеченева, Валентина Кузьминична Чеченева. Обращаясь к участникам, она рассказала о своём погибшем сыне, о важности и престиже службы в армии сегодня и в завершении своих слов пожелала всем удачи и поблагодарила организаторов мероприятия за традиционное проведение шахматного турнира памяти её сына, воина-интернационалиста В.Чеченева. В перерывах между играми для всех участников фестиваля, Валентиной Кузьминичной, также традиционно, был организован сладкий стол для детей и взрослых. В первый день фестиваля прошёл турнир по шахматам, состав команды был из двух человек и турнир проводился по Швейцарской системе в 5 туров. Первое место заняла команда семьи Ворониных, набрав 9 очков из 10 возможных. За команду играл капитан второклассник Воронин Лев и его дядя Андрей. На втором месте, потеряв всего два очка - семья Сергиенко, в команде сражались Сергиенко Иван и его дедушка Дмитрий Парфенович. 3-4 места поделили семьи Витко (второклассник Сережа и его дедушка Владимир Авдандилович) и семья Ильенко, которую представили пятилетний Филипп и его дедушка Сергей Александрович.

Во второй день фестиваля состоялся турнир по русским шашкам. В составе команды также было два человека, один из них ребенок 2007 г.р. и моложе. Играли по швейцарской системе в 5 туров. Приняли участие 13 семей. Первое место заняла команда семьи Жариковых, набравшая 8 очков. В команде играли Богдан Арсенович и его внук Богдан, второе место заняла семья Коваль - Екатерина и ее папа Сергей Викторович, 3-4 места поделили семьи Ворониных (Лев играл в турнире с дедушкой Алексеем) и семья Фогель, которую представили Александр Владимирович и его сын Артур. Среди команд, представляющих клуб им. В Чеченева, лучший результат у семьи Меняевых, за которую играли Раиса Алексеевна и ее сын Даниил.

В традиционном турнире по шахматам, посвящённом памяти воина-интернационалиста В.Чеченева играли семь семей, в составе которых 3 участника, один из которых ребенок школьного возраста. Играли по швейцарской системе в 4 тура. И снова победителями стали семья Ворониных (Лев и его дяди, Андрей и Владимир). Они набрали 11 очков из 12 возможных. Второе место в упорной борьбе заняла семья Романюк, в составе которой играли дедушка Николай Васильевич, папа Дмитрий Евгеньевич и старший сын Иван. На третье место вышла семья Канаш, за которую выступили Ксения, ее брат Дмитрий и папа Олег Евлампиевич. Хочется отметить семью Васицких из Воскресной школы Смоленского собора, за которую играли только дети Егор, Алика и Элина. Егор и Алика достойно сражались со взрослыми и показали очень хорошую игру.

Торжественное награждение победителей и призеров, а также небольшой концерт, состоятся во вторник, 28 марта в 18. 00 в ШК ДЮСШ №4 (ул. 5 Августа, 34).

Педагог дополнительного образования МБУДО «Юность» Топилина С.А.