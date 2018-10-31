Городская Спартакиада по шахматам среди педагогических коллективов г. Белгорода.

29-30 октября сотоялась Городская Спартакиада по шахматам среди педагогических коллективов общеобразовательных учреждений города Белгорода.

Соревнования проводились в два этапа: полуфиналы Западного и Восточного округов и финал.

Полуфинал Западного округа проходил в шахматном клубе МБУДО ДЮСШ №4 ( 13 команд). Полуфинал Восточного округа состоялся в шахматном клубе МАОУ "Центр образования №1" -(9 команд.). Играли швейцарской системе в 5 туров с контролем времени 15 минут каждому участнику до конца партии. В составах команд играли3 человека: двое мужчин и одна женщина.

По итогам состязаний призовые места заняли:

Западный округ:

1 место МБОУ СОШ №41 (Макаров А.В.Винаков В.И.Лебедева З.В.), 2 место - МБОУ СОШ №31 (Господаренко А.А.

Крюков В.А.), 3 место - МБОУ СОШ №20 (Уваров А.В.Трубников Е.И..Федорова Е.И.)

Восточный округ:

1 место- МАОУ "Центр образования №1" (Некипелова Е.Н.,Галенко Л.П.,Михайлова О.В.), 2 место - МАНОУ «Шуховский лицей" (Кустов А,Шеханин В.,Селиверстова В.), 3 место - МБОУ СОШ №36 (Дудин И.В.Тамахин А.Л.Кужелева О.К.)

В финале встретились школы, занявшие 1 и 2 места в подгруппах. В результате матчевых встреч, первое место в финале заняла команда - "Центра образования №1", на втором месте команда Шуховского лицея, третье место у шахматистов СОШ №41, СОШ №31 - на четвертом месте.

Поздравляем призеров и поебедителей!