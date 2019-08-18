«Год театра в России»

15 августа в городском парке культуры и отдыха города Новый Оскол специалисты отдела библиотечного краеведения провели мероприятие, приуроченное к проведению года театра в России. В мире театра и художественного слова есть люди, чьи имена не нуждаются в представлении. Одним из таких является имя известного русского актёра Михаила Семёновича Щепкина. Специалисты отдела краеведения подготовили выставку «Равный великим», освятившую жизненный и творческий путь Щепкина.

Активное участие в мероприятии приняли шахматисты Нового Оскола. После состоялся блицтурнир по шахматам, который посвятили великому актёру. Играли по круговой системе с контролем времени 10 минут до конца партии каждому участнику. В результате первое место занял Сергей Гончарук. На втором месте расположился Алексей Бакланов. Артём Рикун занял третье место.

Победителя и призёров соревнования наградили грамотами и сладкими призами.

О.Новикова – секретарь соревнования