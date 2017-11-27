Фруктовый шахматный турнир в Смоленском соборе Белгорода

В Воскресной школе Смоленского собора состоялись шахматные турниры среди воспитанников шахматного класса.

В соревнованиях приняли участие более двадцати девочек и мальчиков. Проводился турнир в двух подгруппах: старшей и младшей. Играли по швейцарской системе с контролем 10 минут каждому сопернику до конца партии. В старшей подгруппе первое место заняла Васицкая Алика, вторым стал ее старший брат Васийкий Егор, а третье место заняла Гребцова Елизавета.

В другой подгруппе на первое местио вышел Шпакович Светозар, второе место по высшему коэффициенту занял Черных Илья, а на третьем месте Черноусов Арсений.

Все участники соревнований были награждены фруктами: яблоками, бананами, апельсинами и мандаринами.