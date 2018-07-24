Финальные соревнования по шахматам среди команд летних школьных оздоровительных лагерей Белгородской области.

Опубликовано вт, 24/07/2018 - 17:08 пользователем Маслова Ирина

 

В  молодежном культурном центре  Белгородского государственного  университета  прошли финальные соревнования по шахматам  среди команд летних школьных оздоровительных лагерей Белгородской области.  Соревнования проводится в рамках областного проекта «Шахматы в школе» . Из 22 муниципальных образований команд и   19 команд ,победителей второго этапа (соревнования в муниципальных образованиях) вели борьбу  за Кубок победителя. Финальный турнир был  приурочен к Международному  Дню шахмат, организаторами состязаний выступили управление физической культуры и спорта Белгородской области,  областная федерация шахмат и  Центр развития интеллектуальных видов спорта НИУ «БелГУ».  В турнире приняли участие 19 команд (в команде 2 мальчика и 1 девочка). На первом этапе прошли соревнования в группах , затем 16 команд п олимпийской системе  выявили сильнейших.               По итогам состязаний команда центра образования №1 г.Белгорода заняла первое место, второе место у команды Разуменской школы №1(Белгародский район),  третье место – у  команды «СОШ № 12» г.Губкина.

Победители  и призеры были награждены грамотами, медалями  от  областного управления  спорта и сувенирной продукцией с символикой НИУ «БелГУ» президент  областной федерации шахмат Александр Владимирович Косова.

                                                                  Главный судья соревнований,  МА -  А.А.Иванов

 

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Турниры
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