В молодежном культурном центре Белгородского государственного университета прошли финальные соревнования по шахматам среди команд летних школьных оздоровительных лагерей Белгородской области. Соревнования проводится в рамках областного проекта «Шахматы в школе» . Из 22 муниципальных образований команд и 19 команд ,победителей второго этапа (соревнования в муниципальных образованиях) вели борьбу за Кубок победителя. Финальный турнир был приурочен к Международному Дню шахмат, организаторами состязаний выступили управление физической культуры и спорта Белгородской области, областная федерация шахмат и Центр развития интеллектуальных видов спорта НИУ «БелГУ». В турнире приняли участие 19 команд (в команде 2 мальчика и 1 девочка). На первом этапе прошли соревнования в группах , затем 16 команд п олимпийской системе выявили сильнейших. По итогам состязаний команда центра образования №1 г.Белгорода заняла первое место, второе место у команды Разуменской школы №1(Белгародский район), третье место – у команды «СОШ № 12» г.Губкина.

Победители и призеры были награждены грамотами, медалями от областного управления спорта и сувенирной продукцией с символикой НИУ «БелГУ» президент областной федерации шахмат Александр Владимирович Косова.

Главный судья соревнований, МА - А.А.Иванов