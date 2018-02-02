Финал XVI Спартакиады по шашкам среди педагогических работников общеобразовательных школ г.Белгорода

В шахматном клубе МБУДО ДЮСШ №4 прошли командные соревнования по русским шашкам в рамках XVI Спартакиады среди педагогических работников общеобразовательных школ города Белгорода.

В соревнованиях приняли участие педагогические работники из двадцати семи школ областного центра. В составе команды было два мужчины и одна женщина. Играли по подгруппам (Западный и Восточный округ), швейцарская система в 5 туров. В финал попали команды, занявшие в подгруппах 1 и 2 места.

В финале, в результате матчевых встреч, на первое место вышла команда СОШ № 11, в составе которой играли: Махов И.В., Артеменко О.И., Мамедова Э.С.. В итоговых матчах они выиграли все партии!

На втором месте команда СОШ № 46, за которую сражались: Закутний А.А., Галкин А.Ю., ПереверзеваК.С.

Третье место у «Центра образования №1», в составе Некипелова Е.Ю., Старук И.В. и Галенко Л.П.

На четвертом месте СОШ №50: Зобов Я Е., Зобов Е.С., Браташова И.Б., которые уступили лишь по дополнительным показателям, сыграв в полуфинальном и финальном матче вничью.

В разделе "таблицы" можно увидеть результаты всех соревнований и итоговые места школ, а потом не забудьте заглянуть в фотогалерею.

Поздравляем призеров и победителей соревнований!