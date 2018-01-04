Финал Кубка России 2017 года в Обнинске

С 3 по 11 января 2018 года в городе Обнинске Калужской области проходит финал Кубка России 2017 года среди мальчиков и девочек до 9, 11 и 13 лет, юношей и девушек до 15 лет. В первый Наукоград России приехали победители и призеры этапов Кубка России 2017 года: 64 юных шахматиста из 29 регионов страны.

В турнире девочек до 13 лет принимает участие спортсменка ДЮСШ № 2 г. Губкина Дорохина Елизавета. В каждой возрастной группе играют 8 спортсменов. Соревнования проходят по круговой системе.

Пожелаем Елизавете удачного выступления!