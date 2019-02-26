Финал командного первенства г. Белгорода по шахматам среди образовательных учреждений "Белая ладья"

20-22 февраля на базе "Центра образования №1" г. Белгорода прошли финальные состязания по шахматам среди школьных образовательных учреждений. В финале играли 5 сильнейших команд, занявших призовые места в полуфиналах Западного и Восточного округов и команда- победительница городского и областного первенства 2018 г - "Центр образования №1".

В финале играли по круговой системе, с записью партий и контролем времени-1 час 15 минут каждому участнику.

В результате двухдневных игр первое место уверенно и традиционно заняла команда "Центра образования 1"(Воржевитин Д

Зенков М., Ельникова М., Голикова А., Волошкин Д., тренеры команды Окунь О.Л. и Окунь Л.Н.). Они опередили ближайших соперников на 5.5 очков.

На втором месте команда "Гимназии №2", которую готовит Волошкин В.И..За команду играли: Синцарев М. , Харченко С. Селиванов А., Петровская О., Вологин В.) В их активе 13 очков.

А вот за третье место велась нешуточная борьба и две команды - "Лицей №9" и" СОШ №47", набрали одинаковое количество очков - по 7,5. Но по личной встрече команда Лицея №9 вышла на третье место. За команду сражались: Золотухин А., Вдовенко В., Бережной А., Матрашилова.

На четвертом месте команда СОШ №47: Дикунов А.,Кривчин С., Шумейкин А, Дикунова А.

"Шуховский Лицей" на пятом месте: Курочкин А.Дорошенко В.Гареева И.Нестерова М. и " СОШ №50" (Кулиев Ю, Часовской С.,Мизев С.,Деркач С.) замкнули шестерку сильнейших команд г.Белгорода.

На весенних каникулах ожидается областной этап командного первенства. А пока мы поздравляем призеров и победителей!